40 тысяч россиян прошли лечение в Суйфэньхэ

К настоящему моменту в общей сложности более 40 тысяч россиян посетили город Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян) в рамках медицинского туризма. Около 200 тысяч уникальных посетителей насчитывается у интернет-сайта медицинского туризма, созданного специально для граждан России.

- Городская народная больница Суйфэньхэ лидирует в провинции Хэйлунцзян по количеству принятых российских пациентов, - рассказала заместитель начальника комитета управления Суйфэньхэского района Хэйлунцзянской пилотной зоны свободной торговли (ЗСТ) Ван Юнпин. - Медицинский туризм с упором на методы традиционной китайской медицины стал важным туристическим брендом города.

Чтобы в полной мере использовать экспортный потенциал традиционной китайской медицины, в Суйфэньхэском районе ЗСТ разработана модель медицинского туризма "одно окно + маркетинг". Внедрена новая служба диагностики и лечения "Интернет + медицина", а бронирование, регистрация и загрузка данных о заболеваниях могут быть выполнены через российское приложение и электронную почту, что облегчает организацию регулярных повторных посещений медучреждений и обмен информацией о состоянии здоровья. Разработаны высококачественные комплексы медицинских услуг, включающие достижения традиционной китайской и европейской медицины.