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22.07.2020 13:37
Рубрика: Общество

Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам

Текст: Артем Красиков

В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.

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"Восторга не было. Готовился к экзаменам, поэтому ждал подобного результата. И у меня есть диплом призера Всероссийской олимпиады школьников по информатике, поэтому в вуз я поступаю независимо от результатов ЕГЭ", - рассказал Егор Егоров.

Выпускник сейчас ждет результаты по последнему выбранному экзамену - профильной математике. Он рассчитывает получить не менее 95 баллов.

Всего в регионе 18 человек получили максимальный балл по русскому языку. Среди них один выпускник прошлых лет. Набрать 80 и более баллов удалось 1393 школьникам - это 26% от общего числа сдававших экзамен.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск ЕГЭ в России

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