Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам

В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.

"Восторга не было. Готовился к экзаменам, поэтому ждал подобного результата. И у меня есть диплом призера Всероссийской олимпиады школьников по информатике, поэтому в вуз я поступаю независимо от результатов ЕГЭ", - рассказал Егор Егоров.

Выпускник сейчас ждет результаты по последнему выбранному экзамену - профильной математике. Он рассчитывает получить не менее 95 баллов.

Всего в регионе 18 человек получили максимальный балл по русскому языку. Среди них один выпускник прошлых лет. Набрать 80 и более баллов удалось 1393 школьникам - это 26% от общего числа сдававших экзамен.