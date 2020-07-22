На Камчатке отменили летнюю оздоровительную кампанию-2020

На Камчатке запретили проведение летней оздоровительной кампании-2020. Такое решение приняли на заседании регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства края.

- Проведение оздоровительной кампании для детей возможно не раньше третьего этапа снятия ограничений и только при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Сейчас же регион находится на пограничной стадии между первым и вторым этапами, - пояснила врио министра образования региона Александра Короткова.

Глава Камчатки Владимир Солодов добавил, что сейчас важно не допустить банкротства лагерей, поручив подготовить меры их поддержки.

- Возможно, перепрофилировать их под размещение индивидуальных туристов либо иные направления, которые у нас сейчас могут развиваться с точки зрения туризма, - сказал Владимир Солодов.

По последним данным, в регионе коронавиус диагностирован 3051 человеку, 2316 из них выздоровели, 42 скончались.