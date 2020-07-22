На Сахалине осудили причастного к гибели трех человек главу ТЭК

Причастным к смерти трех человек признал Томаринский районный суд руководителя филиала АО "ТЭК Мосэнерго" - "Управление по строительству Сахалинской ГРЭС-2". Мужчину приговорили к лишению свободы условно на два года и шесть месяцев с испытательным сроком два года за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей (часть 3 статьи 219 УК РФ).

Напомним, 25 апреля прошлого года случился пожар в быстровозводимом модульном общежитии № 7 вахтового поселка, на строительной площадке Сахалинской ГРЭС-2. Три человека погибли, еще один получил серьезные травмы. Ответственным за соблюдение пожарной безопасности являлся подсудимый. В ходе заседания он в полной мере признал свою вину в произошедшем.

Преступление отнесли к категории средней тяжести. Приговор оказался мягким, поскольку ранее руководитель ТЭК попытался загладить свою вину, а представители потерпевших, не настаивали на назначении сурового наказания.

Помимо условного срока заключения, суд постановил на два года запретить мужчине занимать руководящие должности в сферах обеспечения противопожарной безопасности.

"Приговор в законную силу не вступил, по его поступлению в прокуратуру будет решен вопрос о его обжаловании", - сообщили в пресс-службе ведомства.