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22.07.2020 09:55
Рубрика: Общество

Ряд регионов России ожидает аномальное тепло

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

30-градусная жара ожидается до конца этой недели в Якутии. На севере республики климатическая норма будет превышена на 14 градусов. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: iStock
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По его словам, аномально тепло будет на севере европейской территории - в Коми, Архангельской области. Там прогнозируется 24-26 градусов тепла, а в Якутии, 26-31 градус. Жара продержится до конца недели.

Жителям центра европейской территории пока только приходится надеяться на возвращение тепла. Второй год подряд самый жаркий месяц года - июль - не оправдывает свой статус. В прошлом году он оказался холоднее обычного. В этом году погода испортилась с середины месяца и никак не может вернуться к норме.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала "РГ", что до воскресенья циклоны будут доминировать в атмосфере над северо-западом и центром европейской России. А это значит, что продолжатся дожди различной интенсивности.

Наладиться погоде мешают циклоны с запада и востока. "Центр европейской территории находится между ними в зоне атмосферного фронта. И нет мощного антициклона, который смог бы прогнать эти циклоны", - добавила синоптик. По предварительным данным, только со следующей недели в Москве возможно повышение температуры. Сейчас автоматические расчеты температуры, которые проводит Гидрометцентр, дают прогноз повышения температуры до плюс 28 градусов в столице в понедельник.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад ДФО Якутия СЗФО Архангельская область СЗФО Республика Коми

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