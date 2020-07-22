Ряд регионов России ожидает аномальное тепло

30-градусная жара ожидается до конца этой недели в Якутии. На севере республики климатическая норма будет превышена на 14 градусов. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, аномально тепло будет на севере европейской территории - в Коми, Архангельской области. Там прогнозируется 24-26 градусов тепла, а в Якутии, 26-31 градус. Жара продержится до конца недели.

Жителям центра европейской территории пока только приходится надеяться на возвращение тепла. Второй год подряд самый жаркий месяц года - июль - не оправдывает свой статус. В прошлом году он оказался холоднее обычного. В этом году погода испортилась с середины месяца и никак не может вернуться к норме.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала "РГ", что до воскресенья циклоны будут доминировать в атмосфере над северо-западом и центром европейской России. А это значит, что продолжатся дожди различной интенсивности.

Наладиться погоде мешают циклоны с запада и востока. "Центр европейской территории находится между ними в зоне атмосферного фронта. И нет мощного антициклона, который смог бы прогнать эти циклоны", - добавила синоптик. По предварительным данным, только со следующей недели в Москве возможно повышение температуры. Сейчас автоматические расчеты температуры, которые проводит Гидрометцентр, дают прогноз повышения температуры до плюс 28 градусов в столице в понедельник.