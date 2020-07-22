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22.07.2020 07:01
Рубрика: Происшествия

В Бурятии браконьер застрелил медведя и отрезал ему лапы

Текст: Дина Непомнящая

В Хоринском районе Бурятии в 24 километрах от села Тэгда 30-летний местный житель застрелил бурого медведя и отрезал ему лапы. Тело животного он бросил в лесу.

Фото: iStock
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О жестокой незаконной охоте стало известно егерям. Они оперативно сообщили о нарушении полицейским, и те попытались задержать браконьера. Но мужчина заметил правоохранителей и, выбросив из салона своего авто рюкзак, скрылся в тайге. В сумке обнаружились четыре медвежьих лапы, нож, патроны и фонарь.

"Настичь злоумышленника не удалось, но егеря запомнили госномер его автомашины и передали полицейским. Правоохранители оперативно установили владельца автомобиля, а после и самого подозреваемого", - сообщили в пресс-службе республиканского УМВД.

Нарушителя задержали дома. Как он признался, зверя застрелил тремя выстрелами из ружья, доставшегося ему после смерти брата. Разрешения на охоту у него не было.

Причиненный ущерб оценили в 180 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ) и незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). Ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался.

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