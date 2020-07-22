В детских поликлиниках после ремонта сократятся очереди

Карантин не помешал детским больницам и поликлиникам стать более современными и уютными. Их оснащают передовой техникой, внедряют принципы "бережливости".

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" до конца года в России построят пять новых детских больниц, а через два года - их будет уже сорок. Корреспонденты "РГ" увидели перевоплощение клиник своими глазами.

Поликлиника сбережет время и нервы

В Амурской области обновят сразу 70 детских поликлиник - в Райчихинске, Тынде, Зее, Константиновке, Свободном и Благовещенске. Это обойдется в 240 миллионов рублей - по специальному региональному проекту.

В мае уже началась реконструкция детской поликлиники №1 в Благовещенске. Здесь уже внедрили принцип "бережливости", что позволит сократить сроки ожидания врача, избавиться от очередей в регистратуре. Для этого также будут введены электронная запись на прием, электронная медкарта.

Ремонт в самом разгаре. "Прививочный и процедурный кабинеты будут располагаться отдельно. У хирургического и ортопедического кабинетов появится перевязочная. Будет организован фильтр для приема детей с признаками инфекционных заболеваний, маршрутизируем кабинеты - это позволит избежать скопления людей в коридорах", - рассказала "РГ" заведующая поликлиникой №1 Татьяна Ялама.

В поликлинике Тынды ремонт начался 9 июля. Все семь детских поликлиник, которые следует капитально отремонтировать, должны быть готовы до конца 2020 года, сообщил советник министра строительства и архитектуры Амурской области Игорь Агафонов.

Ремонт на 6,5 миллиона

В Ульяновской области, благодаря нацпроекту "Здравоохранение", закончили капитальный ремонт детской поликлиники в Барышской районной больнице.

Прежде медики ютились у соседей - в кабинетах взрослой поликлиники. Главный врач больницы Александр Мурзаков рассказывает, что детская поликлиника обслуживает более 6300 детей четырех участков.

"На ремонт потратили примерно 6,5 миллиона рублей из областной казны. А на федеральные два миллиона рублей закупили современный аппарат УЗИ, -продолжает главврач. - Еще во время ремонта заменили инженерные сети, окна и двери, мебель, сделали крытую колясочную, колл-центр, открытую регистратуру, игровую зону для детей".

Операция - по видеосвязи

Возможность дышать самостоятельно подарили хирурги четырехмесячному жителю Кемерово с помощью современных технологий.

Эндоскопическая операция по расширению просвета трахеи - сложнейшая. Чтобы свести к минимуму риск тяжелых последствий, а значит и реабилитационный период, все манипуляции выполняются через мельчайшие проколы в грудной клетке. А когда на операционном столе младенец, от врачей требуется поистине ювелирная точность: ведь работать им приходится инструментами диаметром не более трех миллиметров.

В мире такие операции делают еще лишь в трех медицинских центрах: в голландском Утрехте, американском Бостоне и российском Иркутске. В последнем опыт проведения таких операций есть лишь у главного детского хирурга Сибирского федерального округа Юрия Козлова. Но из-за сложной эпидемиологической ситуации он выехать в Кузбасс не смог. И тогда на помощь пришла телемедицина. Операция продолжалась больше четырех часов. Теперь малыш дышит сам, его жизнь вне опасности.

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