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22.07.2020 08:30
Рубрика: Происшествия

В Якутии суд присяжных оправдал обвиняемого в двойном убийстве

Текст: Юлия Гарднер

В Якутии суд присяжных вынес оправдательный приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве двух человек и в покушении на убийство.

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В июне прошлого года подсудимый узнал от зятя, что его дальний родственник с друзьями приезжали к ним домой, чтобы выяснить отношения. Он позвонил приезжавшему. Во время телефонного разговора конфликт вновь обострился. Решать, кто прав, кто виноват, решили при личной встрече. Родственник и его друзья направились к обвиняемому домой. Когда они подъезжали, тот открыл по ним огонь из охотничьего ружья. Два человека погибли, еще один остался цел.

"14 июля 2020 года коллегия, состоящая из восьми присяжных заседателей, вынесла вердикт о невиновности подсудимого в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - цитирует РИА Новости постановление Верховного суда Якутии.

Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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