В Приморье открыли отделение реабилитации для перенесших COVID-19

На базе владивостокской поликлиники №1 заработало отделение реабилитации для пациентов, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

По информации регионального министерства здравоохранения, пока это первое подобное отделение в крае.

Как отметила главный врач поликлиники Ольга Перова, реабилитация направлена на поднятие иммунитета и восстановление дыхательной функции легких.

"Для людей, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа, разработан ряд упражнений - специализированная и общетонизирующая дыхательная гимнастика, проводится медицинский массаж грудной клетки, физиотерапевтические методы лечения - щелочные ингаляции, электрофорез, магнитотерапия для улучшения кровоснабжения в области грудной клетки", - уточнила она.

Пациентов принимают невролог, физиотерапевт, врач ЛФК, мануальный терапевт, работают кабинеты массажа, физиотерапии и зал лечебной физкультуры. В день в отделение приходят на процедуры по 15 человек, распределенных по трое в пять групп. Делается это для соблюдения эпидемиологических мер.

На лечение направляет врач поликлиники. Курс длится 10 дней.

По состоянию на 21 июля в Приморье было зарегистрировано 94 новых случая COVID-19. Таким образом, общее количество с начала пандемии достигло 5734, выздоровели 4256.