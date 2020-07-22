В Приморье впервые за месяц количество случаев COVID-19 превысило 100

В Приморье за минувшие сутки было зарегистрировано 104 новых случая COVID-19. Это самый высокий показатель за последний месяц. Как отмечает пресс-служба правительства края, темп прироста составил 1,8. Большинство случаев приходится на Владивосток.

"Летальных исходов зарегистрировано уже 66. Самым верным способом не пополнить печальную статистику остается соблюдение санитарных норм - ношение маски, обработка рук дезинфицирующими растворами, соблюдение "социальной дистанции", - отметили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В целом с начала пандемии обследованы более 211 тысяч приморцев, диагноз подтвержден лабораторно у 5838 человек. Выздоровели 4350.

Вчера в Приморье зафиксировали 94 новых случая коронавируса.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, его соблюдение контролируют административные комиссии. Только за последние сутки они проверили около 1000 магазинов, более 180 кафе и ресторанов, почти 70 баз отдыха и пляжей.