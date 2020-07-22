Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии COVID-19

Ждать скорого окончания пандемии новой коронавирусной инфекции не стоит. Такое мнение высказал академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.

- До Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле - по 200-400 заболевших, - цитирует академика ТАСС.

Эксперт пояснил, что сейчас сложно прогнозировать, стоит ли ждать новую волну эпидемии в России, поскольку это поэтапный момент, а не одномоментный. Он привел в качестве примера данные о мировой заболеваемости и заявил, что плато в масштабе пандемии пока не достигнуто. "Совсем без инфекций мы с вами все равно жить не будем никогда", - резюмировал Виктор Малеев и пояснил, что для предупреждения глобальных эпидемий стоит развивать санитарные службы быстрого реагирования, а также обучать врачей других специальностей этому направлению дополнительно.