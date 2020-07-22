Как жители Башкирии незаметно теряют сбережения и квартиры

Оказаться по уши в долгах, лишиться накоплений или квартиры может каждый. Для этого необязательно иметь личный контакт с аферистами. Все дело в персональных данных, которые мы предоставляем различным организациям или даже знакомым. Никто не может быть до конца уверен, что его документы не попадут в руки к мошенникам. Как уберечься от аферистов и как действовать, если уже стал их жертвой, разбирался корреспондент "РГ".

Займ без ведома

Жительница Зилаирского района была в шоке, получив уведомление о просроченном платеже по займу. Она давно не брала никаких кредитов, поэтому сначала обратилась в компанию, где на нее оформили займ. Там женщине показали документы, по которым выходило: она взяла у них 15 тысяч рублей, а теперь обязана выплатить проценты и пени за просрочку. Общение с представителями компании не помогли решить проблему, поэтому после этой встречи "заемщица" обратилась в прокуратуру.

- В ходе проверки выяснилось, что копией паспорта пострадавшей воспользовалась в корыстных целях ее знакомая, работавшая в этой кредитной компании. Женщина подделала подпись и оформила заем в 15 тысяч рублей по чужому паспорту. Полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению, - сообщила старший помощник прокурора республики Башкортостан Гузель Масагутова.

Сотрудники прокуратуры выяснили: от действий двух сотрудниц компании в общей сложности пострадали 84 жителя района. Паспортные данные людей аферистки брали из электронной базы клиентов и оформляли на них новые займы. Общая сумма ущерба составила более 820 тысяч рублей. Обе сотрудницы компании признали вину. Их осудили и назначили наказание в виде двух и двух с половиной лет лишения свободы с испытательным сроком на год и два года.

Схожее уголовное дело в ближайшее время рассмотрят в Стерлитамаке, где перед судом предстанет 27-летняя местная жительница, ранее работавшая старшим менеджером-кассиром микрокредитной компании. Она также имела свободный доступ к персональным данным клиентов и заключила от их имени более 70 фиктивных договоров займа на сумму более миллиона рублей. Обвиняемая полностью признала свою вину.

А в Нефтекамске задержали двоих мужчин, которые с помощью поддельного паспорта смогли не только снять со счетов состоятельного местного жителя более полумиллиона рублей, но и оформить на него кредит на покупку смартфона за 110 тысяч рублей.

Беречь как зеницу ока

Эксперты признают: сегодня стопроцентной защиты от мошенников, которые оформляют кредиты по чужим документам, не существует, ведь нам часто приходится доверять свои паспортные данные незнакомым людям. Например, в гостинице, на почте, офисе сотовой связи и так далее. По простой копии документа аферисты с легкостью могут оформить экспресс-кредит, онлайн-займ либо карту. Как же защититься от этого?

Заместитель начальника отдела безопасности отделения Национального банка по РБ Банка России Наиль Габидуллин советует прежде всего беречь паспорт и его данные.

- Никому не давайте и нигде не оставляйте документ в залог, не позволяйте копировать его без весомого повода. Не следует отправлять фото и сканы страниц паспорта посторонним лицам, по телефону или в соцсетях, вводить данные можно только на защищенных сайтах надежных организаций (в адресной строке должен стоять значок закрытого замка), - рассказал Наиль Габидуллин.

Еще один важный момент - не стоит спешить подтверждать свою личность с помощью селфи с паспортом.

- Некоторые интернет-сервисы при регистрации просят пользователей загрузить фото с паспортом или другим документом. К сожалению, нередко этим приемом пользуют мошенники, - подчеркнул Наиль Габидуллин.

Также эксперт советует при пропаже паспорта немедленно обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции и взять справку об утере документа с указанием даты. Так можно избежать риска стать плательщиком по чужому кредиту. Например, благодаря своевременному заявлению об утере паспорта житель Октябрьского смог доказать, что он не оформлял займ в микрофинансовой организации на 200 тысяч рублей. Справка из полиции стала главным доказательством его правоты.

Что делать жертве

Если же мошенники успели провернуть махинацию и оформить кредит на человека без его ведома, необходимо сразу же обратиться в полицию и к кредитору.

- В заявлении отметьте, что вы договор не заключали, денег не получали, что подпись в документах подделана либо идентификация пройдена не вами. Если паспорт украли, приложите копию справки из полиции. Также требуйте от кредитора провести внутреннее расследование и прекратить взыскивать у вас долг по договору, который вы не заключали. Если компания не реагирует, напишите жалобу в интернет-приемную Банка России, - отметил представитель отделения Национального банка по РБ Банка России.

Также эксперты советуют требовать у компании, где оформлен заем, все копии документов, на основании которых предоставили деньги, и данные сотрудника и адрес офиса, где это произошло. Всю эту информацию нужно приложить к заявлению в полицию. Возможно, она понадобится и в суде, так как часто о потере паспорта заявляют в полицию уже после оформления на него кредита. Легче всего оспорить бумажные договоры: суд назначит графологическую экспертизу. С онлайн-мошенничеством доказать свою правоту сложнее, но тоже возможно, уверяют специалисты.

Стоит помнить: мошенники, получив чужие персональные данные, стараются взять сразу несколько мелких кредитов в разных компаниях, поэтому важно отслеживать свою кредитную историю. Запросить ее можно через сайт госуслуг.

Как сохранить квартиру

С появлением возможности совершать электронные сделки с недвижимостью, активизировались и мошенники, которые пытаются продать чужое имущество, используя поддельные и украденные документы. Защитить квартиру или дом можно, внеся специальные отметки в Единый госреестр недвижимости.

- Если есть повод опасаться за свою недвижимость, можно подать в Росреестр заявление о запрете осуществления регистрационных действий в отношении принадлежащей вам недвижимости без вашего личного участия, - объяснил начальник отдела правового обеспечения управления Росреестра по РБ Сергей Мережников. - Соответствующая запись вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и становится основанием для возврата документов, поданных третьими лицами. В этом году в региональное управление Росреестра уже поступило почти 6,4 тысячи таких заявлений, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, собственник недвижимости, сделав запрос выписки из ЕГРН, может проверить, кто получил сведения о принадлежащем ему объекте.

Кстати, за последние полгода сотрудники регионального управления Росреестра направили в правоохранительные органы шесть материалов по сделкам с признаками мошенничества. Среди них были три попытки оформления купли-продажи недвижимости от имени умерших людей и три случая подделки доверенностей.

Полезная книжка

Как защититься от лжекредитов. Советы от Нацбанка РБ:

- никому не оставляйте паспорт в залог;

- не позволяйте копировать его без весомого повода;

- не отправляйте сканы страниц паспорта посторонним лицам, по телефону и в соцсетях;

- вводите данные паспорта на защищенных сайтах надежных организаций только когда без этого не обойтись (например, если покупаете билеты на самолет или турпоездку).

Интернет-приемная Банка России: www.cbr.ru/Reception

Кстати

В прошлом году выяснилось, что управляющая одного из крупных банков в Уфе в течение двух с половиной лет похитила более 43 миллионов рублей, прикрывая свои махинации закрытием вкладов клиентов. Из-за этого пострадали более 50 человек.