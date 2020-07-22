На Вятке спасателя обвинили в неоказании помощи тонущему ребенку

Следственное управление СК России по Кировской области возбудило уголовное дело в отношении спасателя, который не стал помогать тонущему ребенку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

19 июня в Кирово-Чепецке во время поисковых мероприятий на дне реки Вятка в районе городского пляжа обнаружили тело 13-летнего мальчика, который утонул накануне во время купания. Чтобы выяснить обстоятельства гибели ребенка, провели доследственную проверку.

Силовики выяснили, что в момент трагедии, 18 июня, отдыхающие на пляже люди сообщили дежурившему спасателю Кирово-Чепецкого городского управления гражданской защиты о том, что тонет подросток. Несмотря на это, он не стал искать утопавшего, и мальчик погиб.

В отношении спасателя возбуждено уголовное дело по статье 125 УК России "Оставление в опасности". Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.