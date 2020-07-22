Новости

Поддержку во время пандемии получили семьи с более 26,5 миллионами детей 10:55
Главный анестезиолог-реаниматолог Дона умер от коронавируса 10:54
Захватившему заложников в украинском Луцке предъявили обвинения 10:53
В Судаке спасатели сняли туриста со скалы древней крепости 10:50
Ракова: В Москве 24 июля пройдет выпускной в Парке Горького 10:47
Мишустин озвучил базовые ценности правительства 10:42
В пострадавший от паводка город на Среднем Урале прибыл глава МЧС 10:42
Число случаев COVID-19 в Москве остается на низком уровне 10:41
На Кубани пойдет в суд дело о гибели туристов на катере в море 10:36
Мишустин поблагодарил правительство Медведева 10:32
Очаг коронавируса возник на Ондской ГЭС после ликвидации разлива масла 10:29
В Ирландии разрешили носить защитные экраны для лица вместо масок 10:23
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом 10:21
В Ульяновске чиновника обвинили в выдаче разрешений на охоту за взятки 10:21
На Вятке спасателя обвинили в неоказании помощи тонущему ребенку 10:11
Skoda представит конкурента Nissan Ariya 1 сентября 10:09
Lada Niva: изучаем комплектации дорогого внедорожника 10:03
В Ленобласти от удара током при обшивке ангара погибли двое рабочих 10:00
Видео: американский бронеавтомобиль перевернулся на севере Сирии 10:00
Ряд регионов России ожидает аномальное тепло 09:55
В Новгороде раскопали стену храма, построенного по заказу прототипа Садко 09:49
Семь отраслей экономики вышли из зоны риска 09:39
В Перми нашли виновных в гибели людей в отеле "Карамель" 09:39
Более 100 домов по программе реновации в столице подключат к электросетям 09:28
В Тюменской области гадюка укусила ребенка за ногу 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
22.07.2020 10:11
Рубрика: Происшествия

На Вятке спасателя обвинили в неоказании помощи тонущему ребенку

Текст: Андрей Андреев (Киров)

Следственное управление СК России по Кировской области возбудило уголовное дело в отношении спасателя, который не стал помогать тонущему ребенку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Якутске на несанкционированном пляже утонул 8-летний мальчик

19 июня в Кирово-Чепецке во время поисковых мероприятий на дне реки Вятка в районе городского пляжа обнаружили тело 13-летнего мальчика, который утонул накануне во время купания. Чтобы выяснить обстоятельства гибели ребенка, провели доследственную проверку.

Силовики выяснили, что в момент трагедии, 18 июня, отдыхающие на пляже люди сообщили дежурившему спасателю Кирово-Чепецкого городского управления гражданской защиты о том, что тонет подросток. Несмотря на это, он не стал искать утопавшего, и мальчик погиб.

В отношении спасателя возбуждено уголовное дело по статье 125 УК России "Оставление в опасности". Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина в Госдуме
В России начались испытания нового штурмового вертолета
Пушков ответил на требование США прекратить разработки ракет
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина