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22.07.2020 12:52
Рубрика: Происшествия

На Вятке в реке нашли части тела расчлененного два года назад мужчины

Текст: Андрей Андреев (Киров)
Фото: пресс-служба Следственного управления СК России по Кировской области Фото: пресс-служба Следственного управления СК России по Кировской области
Фото: пресс-служба Следственного управления СК России по Кировской области

В Кировской области задержан мужчина, который два года назад убил случайного прохожего, разрезал тело на куски, положил в мешок и утопил. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

28 июня в реке Медянка в поселке Мурыгино Юрьянского района местный житель обнаружил мешок, в котором находились части человеческого тела. По факту убийства возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в озере нижегородки

Во время ДНК-экспертизы криминалисты установили, что фрагменты тела принадлежат жителю поселка Мурыгино 1963 года рождения, который находился в розыске как без вести пропавший с 26 мая 2018 года.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с полицейскими был установлен предполагаемый убийца. Им также оказался местный житель 1952 года рождения.

По версии следствия, 21 мая 2018 года погибший с компанией знакомых распивал спиртные напитки неподалеку от дома подозреваемого на улице Рычки. После окончания застолья мужчина пошел домой. По дороге встретил жителя поселка, с которым у него завязалась ссора, во время которой последний убил нетрезвого земляка. Поняв, что наделал, он расчленил тело, положил в мешок, вывез к реке и скинул в водоем.

Подозреваемый в убийстве задержан, решается вопрос о его аресте. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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