Житель Кирово-Чепецкого района Сергей Кремлев возвращался домой, когда на автодороге, ведущей к селу Каринка, его автомобиль днищем напоролся на арматуру, лежавшую на проезжей части. Железный прут пробил машину и прошел сквозь ногу и бедро водителя почти до живота.

- Я ездил на пруд, искупался и поехал обратно, - вспоминает Сергей. - Вдруг почувствовал: что-то вошло в ногу. Боль я сначала не ощутил - нога дергалась, я держал ее рукой. Мимо проезжал парень на мотоцикле, он-то и вызвал "скорую". Дальше ничего не помню.

Прибывшим на вызов сотрудникам МЧС пришлось с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекса перекусить прут, чтобы освободить ногу водителя. Вместе с частью арматуры его перенесли в "скорую", которая отвезла мужчину в хирургическое отделение Кирово-Чепецкой ЦРБ. Там диагностировали сквозное ранение левой голени и бедра.

- На моей 15-летней практике подобный случай произошел впервые, - рассказывает врач-травматолог больницы Александр Красов. - Восьмидесятисантиметровая арматура прошла снизу вверх до передней брюшной стенки живота, но проникновения в брюшную полость не было. Мужчине очень повезло, обошлось без повреждения артерий, костей и нервов. Этому способствовало и то, что он высокий. Будь Сергей маленького роста, его бы прошило арматурой насквозь, до больницы живым он не доехал бы.

Во время операции, которая длилась менее получаса, ему извлекли арматуру из ноги, наложили швы. Сейчас мужчина идет на поправку - динамика положительная, он получает антибактериальную терапию, на второй день после операции начал ходить.

- Я очнулся в палате уже после операции, - говорит Сергей Кремлев. - Сейчас чувствую себя прекрасно, врачи - молодцы, я доволен. Нога болит, но не сильно. Уже хочется домой, внуки там меня ждут...

Комментарий

Денис Зыкин, заведующий хирургическим отделением Кирово-Чепецкой ЦРБ:

- Этот случай довольно уникальный - проникающее ранение без повреждения внутренних жизненно важных органов. Дежурная бригада сработала оперативно, удалили инородное тело без всяких негативных последствий. Надеемся, что восстановительный период будет протекать без нагноения раны, которая была инфицирована ржавой арматурой.