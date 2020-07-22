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22.07.2020 10:05
Рубрика: Общество

Разложили СО2

Нижегородцы придумали, как эффективно разложить углекислый газ
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 160(8214)
Не секрет, что концентрация углекислого газа в атмосфере Земли постоянно увеличивается, а это приводит к повышению температуры и изменению климата.

Все методы утилизации двуокиси углерода, применяемые до сих пор, не очень-то эффективны.

Дело в том, что в газе очень прочны молекулярные связи, для их разрыва нужно нагреть СО2 до температуры свыше 2700 градусов по Цельсию. Но при таком нагреве образуется все тот же углекислый газ.

Фото: Антон Дерябин
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Сотрудники Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) Дмитрий Мансфельд, Александр Водопьянов, Сергей Синцов и Никита Чекмарев придумали и реализовали новый способ утилизации этого газа. Они облучили его плазмой разряда гиротрона (своего рода "пушка", стреляющая мощным электромагнитным излучением. - Прим. ред.), и газ разложился. Степень разложения в экспериментах составила более 30 процентов при энергоэффективности процесса на уровне 10 процентов. В перспективе показатели можно улучшить.

- Газ при этом не нужно нагревать до сверхвысоких температур и не требуется создавать, как раньше, пониженное давление с помощью вакуумного оборудования, - рассказывает старший научный сотрудник ИПФ РАН, кандидат физико-математических наук Дмитрий Мансфельд. - До нас никто не пытался решать задачу разложения СО2 в плазменном разряде, создаваемом на сверхвысокой частоте. В основном использовали излучение на частоте, сравнимой с той, на которой работает микроволновая печь. Наш выбор обусловлен отчасти тем, что в нашем распоряжении есть гиротрон. Поэтому и возникла идея реализовать такой эксперимент.

После разложения образуются монооксид углерода (СО), кислород (О2), аргон. На этапе исследований все это уходит в атмосферу, но впоследствии ученые планируют разделять эти газы и добавлять к ним другие. Если добавить, например, водород, то смесь СО + Н2 можно использовать для синтеза спиртов и пластмасс.

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