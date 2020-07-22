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22.07.2020 10:26

Инвестиции в природу

Почему ПАО "Нижнекамскнефтехим" не жалеет средств на экологию
Текст: Ольга Кондрева (Казань)
Российская газета - Неделя - Волга-Урал № 160(8214)
У экологической службы ПАO "Нижнекамскнефтехим" юбилей. Ровно 45 лет назад, 8 июля 1975 года, был издан приказ о создании в структуре компании отдела охраны окружающей среды.
Так выглядят сегодня биологические очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото: Пресс-служба ПАО "Нижнекамскнефтехим" Так выглядят сегодня биологические очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото: Пресс-служба ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Так выглядят сегодня биологические очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото: Пресс-служба ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Это событие во многом определило главные приоритеты одного из самых крупных социально ориентированных предприятий Татарстана, входящего в ГК ТАИФ, которое заботится не только об экономических показателях, но и о природе.

Сначала - безопасность

Пристальное внимание охране окружающей среды ПАО "Нижнекамскнефтехим" уделяет с момента организации предприятия. Почти сразу в структуре компании было создано важнейшее с точки зрения экологии подразделение - биологически очистные сооружения (БОС).

В 1966 году, когда химкомбинат еще даже не приступил к работе, они были готовы принимать промышленные стоки. Причем уже тогда БОС были рассчитаны на обслуживание не только производственных площадок, но и самого Нижнекамска. А в 1970-м на базе созданной ранее водной лаборатории была организована санитарно-промышленная лаборатория предприятия, ставшая основным звеном в системе мониторинга окружающей среды, действующей в масштабах города.

Между тем отдельная специализированная служба, которая бы в комплексе контролировала экологическую безопасность производства, на предприятии появилась лишь в 1975 году. В созданном отделе охраны окружающей среды, который возглавил заместитель главного инженера по охране природы Геннадий Захарович Скрипник, тогда трудились всего пять сотрудников - В. Мизенцева, З. Габдрахманов, Н. Ленкова, Е. Шарипова и Л. Дмитриева. Фронт работы был большим, ведь в составе предприятия уже функционировало четыре завода. К тому же вскоре в эксплуатацию ввели буферный пруд на ручье Стрелочный Лог.

По мере того как расширялись производственные мощности предприятия, увеличивался круг задач экологической службы, которую в 1986 году возглавил Виктор Кичигин. На повестку дня вышли вопросы очистки и нейтрализации загрязненных сточных вод с производств окиси пропилена и стирола, изопрена-мономера, а также вопросы загрязнения атмосферы от испарений сточных вод на биологических очистных сооружениях.

- В 1988 году был внедрен первый узел сбора парогазовых смесей от сточных вод и их очистки, - рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды "Нижнекамскнефтехима" Светлана Ямкова. - Тогда же была построена установка по биологической очистке загрязненных сточных вод на производстве окиси пропилена и стирола. Это позволило значительно снизить нагрузку на биологические очистные сооружения и стабилизировать их работу.

По ее словам, в 1998-м, с введением должности главного инженера по охране окружающей среды, экологическая служба предприятия заметно укрепилась. Расширились и ее функции. В частности, на специалистов был возложен контроль за радиационной безопасностью и учетом физической защиты веществ.

Качественный рывок в работе произошел в ноябре 2003 года. С этого времени система управления окружающей средой функционирует в полном соответствии с международным стандартом ИСО 14001, о чем свидетельствуют сертификаты международной организации IQNet (Швейцария). "Нижнекамскнефтехим" получил их первым в Татарстане.

Ставка на технологии

ПАО "Нижнекамскнефтехим" постоянно ведет поиск современных технических решений, которые позволяют совершенствовать работу природоохранных сооружений. В их числе биологические очистные сооружения, объекты размещения отходов, буферные пруды для механической очистки сточных вод на реке Тунгуче и ручье Стрелочный Лог.

Все возникающие экологические проблемы на "Нижнекамскнефтехиме" решаются силами собственных научно-практического и проектно-конструкторских центров, а также с привлечением специализированных фирм при поддержке технического и производственного управлений предприятия.

С самого начала и по сей день особым предметом заботы ПАO "Нижнекамскнефтехим", входящего в ГК ТАИФ, является улучшение системы контроля за состоянием окружающей среды. Предприятие имеет лицензию в области гидрометеорологии. Мониторинг окружающей среды осуществляют аккредитованные ведомственные лаборатории, деятельность которых координирует созданный в этом году отдел производственного экологического контроля.

Кроме того, вот уже 12 лет на "Нижнекамскнефтехиме" действует автоматизированная система мониторинга атмосферного воздуха, отдельные посты установлены по всему периметру промышленной площадки, а с 2013 года - на очистных сооружениях. Причем система постоянно совершенствуется. В прошлом году, к примеру, предприятие закупило передвижной экологический пост. Он позволяет контролировать состояние воздуха по 19 показателям.

По словам Светланы Ямковой, благодаря этому у сотрудников экологической службы появилась возможность оперативно выезжать на замеры и проводить анализы в режиме онлайн. В случае необходимости к работе подключаются и сотрудники газоспасательного отряда, на балансе которого находится передвижной пост.

- В плане улучшения экологии 2019 год вообще оказался очень плодотворным, - говорит она. - Самым ярким событием стало завершение второго этапа масштабной реконструкции биологических очистных сооружений, которая проводилась в рамках четвертой экологической программы предприятия.

Кроме того, был построен новый внеплощадочный коллектор для транспортировки сточных вод на БОС. В результате улучшилось качество очищенного стока.

Как выяснилось, чище стал и атмосферный воздух. Этому способствовало внедрение современной технологии улавливания и обезвреживания паро­газовых смесей, отходящих от загрязненных сточных вод. А еще в прошлом году завершилась работа над установлением границ санитарно-защитной зоны индивидуально для производств "Нижнекамскнефтехима".

- Теперь она на кадастровом учете, - подчеркивает начальник отдела охраны окружающей среды "Нижнекамскнефтехима". - Это гарантия того, что наше предприятие не оказывает негативного влияния на здоровье жителей Нижнекамска.

Программный подход

По словам первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО "Нижнекамскнефтехим" Ирека Аглямова, ярким подтверждением того, что компания всегда ставит во главу угла охрану окружающей среды, являются экологические программы. Начиная с 2001 года их разрабатывают и реализуют на предприятии каждые пять лет.

Четвертая по счету программа завершается в 2020-м. Она нацелена на повышение экологической эффективности производств, снижение негативного воздействия на атмосферу, охрану водных ресурсов, развитие природоохранных объектов, совершенствование системы мониторинга и системы экологического менеджмента.

Кроме того, программа включает благоустройство и озеленение территории предприятия и жилых районов города, санитарный уход за пригородными лесными массивами и обустройство единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла. Только в прошлом году на ее реализацию было потрачено 2,12 миллиарда рублей.

В рамках программы, начиная с 2014 года, предприятию удалось сократить потребление технической воды на 3 миллиона 341 тысячу кубометров, снизить удельные расходы сырья на 9,7 процента, воды на технические нужды - на 10,2%, тепловой энергии - на 6,2%, топливного газа - на 2,1%, а удельные выбросы загрязняющих веществ - на 18,6 процента и уменьшить сброс сточных вод на 2,8 процента.

- Очень важно, что руководство "Нижнекамскнефтехима" и ГК ТАИФ уделяет вопросам охраны окружающей среды большое внимание, - подчеркивает Светлана Ямкова. - Вопросы экологии тесно связаны с экономикой, поэтому колоссальная работа в этом направлении положительно влияет на имидж предприятия, а главное - идет на пользу жителям Нижнекамска.

Комментарий

Айрат Сафин, генеральный директор ПАО "Нижнекамскнефтехим":

- Обеспечение надежной защиты окружающей среды является одним из главных приоритетов нашей компании. "Нижнекамскнефтехим" вкладывает немалые средства в реализацию экологических программ, направленных на снижение негативного воздействия на природу. За последние 19 лет, несмотря на то, что предприятие постоянно наращивает мощности, нам удалось сократить выбросы в атмосферу более чем на 50 процентов, в том числе за счет внедрения передовых технологий и повышения экологической эффективности производств.

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