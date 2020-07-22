Владимир Павлович, расскажите, как создавался ваш техникум.
Владимир Тигин: История техникума берет свое начало в 1925 году, когда на базе бывшего имения графа Орлова-Давыдова была организована Рязановская профессиональная сельхозшкола. В дальнейшем менялись названия, появлялись новые специальности, создавались и оснащались новым оборудованием учебные кабинеты, лаборатории и производственные объекты, внедрялись передовые техника и технологии. Студенты здесь имели возможность получать урожаи не ниже профессиональных тружеников колхозов и совхозов. Свидетельство тому - дипломы и почетные грамоты федерального уровня и переходящие Красные знамена.
Каких вы готовите специалистов сегодня?
Владимир Тигин: Сразу отмечу, что мы полностью сохранили все наработанные почти за век традиции подготовки кадров для АПК. Выпускаем техников-механиков, техников-электриков, техников-землеустроителей, техников-технологов по производству хлеба, кондитерских и макаронных изделий и нефтяного и газового оборудования. Кроме того, обучаем ребят рабочим профессиям. В этом году, например, подготовили 92 механизатора. Есть у нас возможность и заочного обучения.
Всем нуждающимся предоставляем места в комфортабельном общежитии, стоимость проживания в котором составляет всего 50 рублей в месяц. Выше этой суммы не поднимается также цена обеда в нашей столовой. Причем все продукты - мясо, молоко, муку, крупы, ягоды и другие - производим сами. Неизменной популярностью у студентов и сотрудников пользуются наши фиточаи на основе собранных местных трав.
Продукты вы производите не только для столовой вашего техникума?
Владимир Тигин: Конечно! Зерно и молоко реализуем перерабатывающим предприятиям области. Всего у нас около 3000 гектаров земли, порядка 500 голов крупного рогатого скота, двести из которых - это дойное стадо.
В прошлом году мы заняли первое место в районе по урожайности - по зерну она составила 39 центнеров с гектара, а кукуруза дала 58 центнеров.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководителей региона, которые помогли нам приобрести комбайн, а также наших выпускников, передающих нам свою сельхозтехнику.
Стоит отметить, мы единственные из профильных образовательных учреждений сохранили свое учебное хозяйство. И если бы на нас распространялись те же меры поддержки, что и для сельхозпроизводителей, мы могли бы стать лучшими в области.
Сейчас много говорят о дуальном обучении, при котором практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть - в учебных аудиториях.
Владимир Тигин: Бесспорно, оно имеет право на жизнь, но не в сельском хозяйстве. Здесь все должно быть сконцентрировано в одном месте - и теория, и практика, как в нашем техникуме. Только так мы можем выпускать полноценных специалистов. Естественно, экономика на полях в последние годы изменилась, и, чтобы ей соответствовать, надо постоянно повышать уровень подготовки, в первую очередь - техническое и электронное оснащение образовательного процесса. А для этого необходимо, чтобы нашим учредителем наряду с минобразования стало бы и министерство сельского хозяйства.
Владимир Павлович, положа руку на сердце скажите: сегодняшние студенты отличаются от своих собратьев прошлых лет?
Владимир Тигин: Думаю, нет. Наши ребята и девчата хорошо учатся, занимаются спортом (у нас три спортзала!), с интересом выполняют практические задания. Мы не оставляем без внимания их старания. Разработали специальное Положение, которое содержит 18 номинаций: "Лучший студент", "Лучший спортсмен", "Лучшая доярка", "Лучший механизатор" и другие.
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Адрес: 433545, Ульяновская область, Мелекесский р-н, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 1.
Специальности Рязановского сельхозтехникума: Механизация сельского хозяйства. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Землеустройство.Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.
Лиц. N 2834. Свид. о гос. аккред. выд. мин. обр. и науки Ульян. обл.
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