О развитии известного далеко за пределами региона учебного заведения рассказывает его директор, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства Ульяновской области Владимир Тигин.

Владимир Павлович, расскажите, как создавался ваш техникум.

Владимир Тигин: История техникума берет свое начало в 1925 году, когда на базе бывшего имения графа Орлова-Давыдова была организована Рязановская профессиональная сельхозшкола. В дальнейшем менялись названия, появлялись новые специальности, создавались и оснащались новым оборудованием учебные кабинеты, лаборатории и производственные объекты, внедрялись передовые техника и технологии. Студенты здесь имели возможность получать урожаи не ниже профессиональных тружеников колхозов и совхозов. Свидетельство тому - дипломы и почетные грамоты федерального уровня и переходящие Красные знамена.

Каких вы готовите специалистов сегодня?

Владимир Тигин: Сразу отмечу, что мы полностью сохранили все наработанные почти за век традиции подготовки кадров для АПК. Выпускаем техников-механиков, техников-электриков, техников-землеустроителей, техников-технологов по производству хлеба, кондитерских и макаронных изделий и нефтяного и газового оборудования. Кроме того, обучаем ребят рабочим профессиям. В этом году, например, подготовили 92 механизатора. Есть у нас возможность и заочного обучения.

Всем нуждающимся предоставляем места в комфортабельном общежитии, стоимость проживания в котором составляет всего 50 рублей в месяц. Выше этой суммы не поднимается также цена обеда в нашей столовой. Причем все продукты - мясо, молоко, муку, крупы, ягоды и другие - производим сами. Неизменной популярностью у студентов и сотрудников пользуются наши фиточаи на основе собранных местных трав.

Продукты вы производите не только для столовой вашего техникума?

Владимир Тигин: Конечно! Зерно и молоко реализуем перерабатывающим предприятиям области. Всего у нас около 3000 гектаров земли, порядка 500 голов крупного рогатого скота, двести из которых - это дойное стадо.

В прошлом году мы заняли первое место в районе по урожайности - по зерну она составила 39 центнеров с гектара, а кукуруза дала 58 центнеров.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководителей региона, которые помогли нам приобрести комбайн, а также наших выпускников, передающих нам свою сельхозтехнику.

Стоит отметить, мы единственные из профильных образовательных учреждений сохранили свое учебное хозяйство. И если бы на нас распространялись те же меры поддержки, что и для сельхозпроизводителей, мы могли бы стать лучшими в области.

Сейчас много говорят о дуальном обучении, при котором практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть - в учебных аудиториях.

Владимир Тигин: Бесспорно, оно имеет право на жизнь, но не в сельском хозяйстве. Здесь все должно быть сконцентрировано в одном месте - и теория, и практика, как в нашем техникуме. Только так мы можем выпускать полноценных специалистов. Естественно, экономика на полях в последние годы изменилась, и, чтобы ей соответствовать, надо постоянно повышать уровень подготовки, в первую очередь - техническое и электронное оснащение образовательного процесса. А для этого необходимо, чтобы нашим учредителем наряду с минобразования стало бы и министерство сельского хозяйства.

Владимир Павлович, положа руку на сердце скажите: сегодняшние студенты отличаются от своих собратьев прошлых лет?

Владимир Тигин: Думаю, нет. Наши ребята и девчата хорошо учатся, занимаются спортом (у нас три спортзала!), с интересом выполняют практические задания. Мы не оставляем без внимания их старания. Разработали специальное Положение, которое содержит 18 номинаций: "Лучший студент", "Лучший спортсмен", "Лучшая доярка", "Лучший механизатор" и другие.

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Адрес: 433545, Ульяновская область, Мелекесский р-н, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 1.

Специальности Рязановского сельхозтехникума: Механизация сельского хозяйства. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Землеустройство.Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.

Лиц. N 2834. Свид. о гос. аккред. выд. мин. обр. и науки Ульян. обл.

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