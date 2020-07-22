Интересное - рядом
Обкатка необходима, чтобы убедиться, насколько маршруты подходят обычным здоровым людям, не спортсменам, а значит, могут ли массово использоваться.
Маршруты составлены, исходя из наличия достопримечательностей и удобных подъездных путей.
- Когда я ехал по Швейцарии, то увидел, что главные маршруты проложены близ региональных дорог с низким трафиком, - рассказал Антон, который в прошлом году преодолел на велосипеде 6 800 километров от Уфы до Лиссабона. - В нашем случае узловые точки привязаны к железнодорожным станциям для удобства. Выбраны автодороги республиканского и местного значения с трафиком не более 1000 автомобилей в сутки, передвигаться по ним можно комфортно и безопасно, места ночевок расположены не реже, чем каждые 50 километров, на пути есть кафе, магазины, велосервисы и прочее.
Это готовое решение для велосипедистов, которые хотят познакомиться с Башкирией. Таких много. Антон говорит, что не проходит дня, чтобы он не получал звонки от энтузиастов, желающих вместе с ним обкатать маршруты. В начале лета сюда рвались велосипедисты из Москвы и Санкт-Петербурга, но их остановила пандемия. Однако надежды они не теряют, собираются присоединиться к проекту в августе.
Мечта Антона Сазонова - сделать Башкирию меккой для туристов, предпочитающих активный отдых.
- Чем больше езжу, тем больше убеждаюсь, что наша республика - идеальное место для активных видов отдыха - пешего, водного, спелео-, велотуризма. Для этого есть все: подходящий климат, рельеф, горы, реки, природные, исторические достопримечательности. Это наша сильная сторона в туризме. Есть на что посмотреть и в сельской местности. Все больше фермеров, у которых в хозяйстве имеются не только обычные сельскохозяйственные животные, но и экзотические - маралы, страусы. На одном маршруте можно увидеть массу всего интересного.
Так, один из самых популярных - "Горнозаводской Урал" проходит по историческим местам, связанным с зарождением в наших местах промышленности. Также людей привлекает живописная природа Уральских гор и, не в последнюю очередь, транспортное удобство.
На другом маршруте - "Оренбургский тракт" - путника встречают типичные пейзажи природы западного Предуралья, а также уникальные башкирские шиханы, Белое озеро и развалины горных заводов в старинных селах Верхотор и Воскресенское. Кстати, в Воскресенском, которое помнит еще Емельяна Пугачева, кроме развалин медеплавильного завода, есть картинная галерея - филиал Нестеровского музея. Она основана в 1970 году как Народная галерея по инициативе известных российских художников, бывших воспитанников Московской специальной художественной школы, эвакуированных в село Воскресенское в годы Великой Отечественной войны.
Если хочется попасть в настоящий медвежий угол, то надо выбрать маршрут "Уфимское плато", на котором можно увидеть самый большой родник России Красный Ключ, озеро Сарва, родник Кипун, плотину Павловской ГЭС, монастырь "Святые кустики", а заодно - результат карстовых явлений.
Гостеприимство - это сервис
Команда VeloRussia проехала на велосипедах 1000 километров по самым красивым местам Башкирии. Закончится обкатка на участке Мурадым - Кувандык на юге Башкирии.
- Путешествие по Башкирии показало, что, обладая огромными природными, историческими и культурными богатствами, мы еще не научились грамотной популяризации того, что имеем. Не умеем продвигать республику за ее пределами, "раскрутить" себя, привлекать туристов и правильно работать с теми из них, кто уже приехал. Надо учить тех, кто задействован в индустрии гостеприимства, оказывать услуги на высоком уровне. Пока до качественного сервиса нам далеко, - говорит Антон.
Статус обяжет
После того как все 13 маршрутов будут обкатаны, предстоит пойти дальше - официально утвердить их, дать официальный статус, как это было во времена СССР, когда туристы ездили по всесоюзным маршрутам.
- Сейчас такой статус необходим для того, чтобы появилась правовая основа для благоустройства - установка навигации, организация мест отдыха, укрытий. С этого и начинает развиваться туристический бизнес, - подчеркнул Антон. - Начать работы по благоустройству можно с одного или нескольких наиболее привлекательных веломаршрутов. Например, с бывшей Белорецкой узкоколейки, тем более у Южно-Уральского заповедника уже есть планы по созданию там экологической тропы.
Такой же подход - разработка и официальное утверждение - необходимо применить к водным маршрутам. Тогда будет видно, где какая инфраструктура требуется. Активный туризм должен восприниматься не как спорт, а как часть здорового образа жизни
Велосипеды удобно провозить в спецкупе, которое находится в штабном вагоне любого поезда. Это проще и комфортнее, чем оформлять их как багаж и брать с собой в вагон.
3,7 миллиона рублей составило финансирование проекта.