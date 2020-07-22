В Башкирии впервые в России разработана сеть из 13-ти региональных магистральных веломаршрутов "VeloRussiaN - Башкирия". Они проходят по наиболее интересным местам республики. Семь из них инициатор проекта известный уфимский путешественник Антон Сазонов уже протестировал, остальные планирует пройти до конца сентября.

Антон Сазонов мечтает открыть республику для велопутешественников со всего мира. Фото: Из личного архива Антона Сазонова

Интересное - рядом

Обкатка необходима, чтобы убедиться, насколько маршруты подходят обычным здоровым людям, не спортсменам, а значит, могут ли массово использоваться.

Маршруты составлены, исходя из наличия достопримечательностей и удобных подъездных путей.

- Когда я ехал по Швейцарии, то увидел, что главные маршруты проложены близ региональных дорог с низким трафиком, - рассказал Антон, который в прошлом году преодолел на велосипеде 6 800 километров от Уфы до Лиссабона. - В нашем случае узловые точки привязаны к железнодорожным станциям для удобства. Выбраны автодороги республиканского и местного значения с трафиком не более 1000 автомобилей в сутки, передвигаться по ним можно комфортно и безопасно, места ночевок расположены не реже, чем каждые 50 километров, на пути есть кафе, магазины, велосервисы и прочее.

Это готовое решение для велосипедистов, которые хотят познакомиться с Башкирией. Таких много. Антон говорит, что не проходит дня, чтобы он не получал звонки от энтузиастов, желающих вместе с ним обкатать маршруты. В начале лета сюда рвались велосипедисты из Москвы и Санкт-Петербурга, но их остановила пандемия. Однако надежды они не теряют, собираются присоединиться к проекту в августе.

Мечта Антона Сазонова - сделать Башкирию меккой для туристов, предпочитающих активный отдых.

- Чем больше езжу, тем больше убеждаюсь, что наша республика - идеальное место для активных видов отдыха - пешего, водного, спелео-, велотуризма. Для этого есть все: подходящий климат, рельеф, горы, реки, природные, исторические достопримечательности. Это наша сильная сторона в туризме. Есть на что посмотреть и в сельской местности. Все больше фермеров, у которых в хозяйстве имеются не только обычные сельскохозяйственные животные, но и экзотические - маралы, страусы. На одном маршруте можно увидеть массу всего интересного.

Так, один из самых популярных - "Горнозаводской Урал" проходит по историческим местам, связанным с зарождением в наших местах промышленности. Также людей привлекает живописная природа Уральских гор и, не в последнюю очередь, транспортное удобство.

На другом маршруте - "Оренбургский тракт" - путника встречают типичные пейзажи природы западного Предуралья, а также уникальные башкирские шиханы, Белое озеро и развалины горных заводов в старинных селах Верхотор и Воскресенское. Кстати, в Воскресенском, которое помнит еще Емельяна Пугачева, кроме развалин медеплавильного завода, есть картинная галерея - филиал Нестеровского музея. Она основана в 1970 году как Народная галерея по инициативе известных российских художников, бывших воспитанников Московской специальной художественной школы, эвакуированных в село Воскресенское в годы Великой Отечественной войны.

Если хочется попасть в настоящий медвежий угол, то надо выбрать маршрут "Уфимское плато", на котором можно увидеть самый большой родник России Красный Ключ, озеро Сарва, родник Кипун, плотину Павловской ГЭС, монастырь "Святые кустики", а заодно - результат карстовых явлений.

Гостеприимство - это сервис

Команда VeloRussia проехала на велосипедах 1000 километров по самым красивым местам Башкирии. Закончится обкатка на участке Мурадым - Кувандык на юге Башкирии.

- Путешествие по Башкирии показало, что, обладая огромными природными, историческими и культурными богатствами, мы еще не научились грамотной популяризации того, что имеем. Не умеем продвигать республику за ее пределами, "раскрутить" себя, привлекать туристов и правильно работать с теми из них, кто уже приехал. Надо учить тех, кто задействован в индустрии гостеприимства, оказывать услуги на высоком уровне. Пока до качественного сервиса нам далеко, - говорит Антон.

Статус обяжет

После того как все 13 маршрутов будут обкатаны, предстоит пойти дальше - официально утвердить их, дать официальный статус, как это было во времена СССР, когда туристы ездили по всесоюзным маршрутам.

- Сейчас такой статус необходим для того, чтобы появилась правовая основа для благоустройства - установка навигации, организация мест отдыха, укрытий. С этого и начинает развиваться туристический бизнес, - подчеркнул Антон. - Начать работы по благоустройству можно с одного или нескольких наиболее привлекательных веломаршрутов. Например, с бывшей Белорецкой узкоколейки, тем более у Южно-Уральского заповедника уже есть планы по созданию там экологической тропы.

Такой же подход - разработка и официальное утверждение - необходимо применить к водным маршрутам. Тогда будет видно, где какая инфраструктура требуется. Активный туризм должен восприниматься не как спорт, а как часть здорового образа жизни

Полезный совет

Велосипеды удобно провозить в спецкупе, которое находится в штабном вагоне любого поезда. Это проще и комфортнее, чем оформлять их как багаж и брать с собой в вагон.

Цифра

3,7 миллиона рублей составило финансирование проекта.