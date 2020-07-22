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22.07.2020 16:34
Рубрика: Власть

В Самарской области инвесторам предоставят дополнительные меры поддержки

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Дмитрий Азаров подписал закон, который предусматривает предприятиям присвоение статуса регионального инвестпроекта. Для компаний, получивших этот статус, налог на прибыль снизится с 20 до 10%.
Фото: Георгий Субботин/ РГ Фото: Георгий Субботин/ РГ
Фото: Георгий Субботин/ РГ

- В последние годы мы провели большую работу по улучшению условий для ведения бизнеса на территории региона, и эти усилия приносят свои плоды. Мы понимаем, какие проблемы волнуют бизнес, и системно работаем над их разрешением, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: iStock
В Самарской области правительство поддержит пилотные проекты

Критериями для получения статуса регионального инвестиционного проекта является реализация деятельности в обрабатывающих производствах. В малых моногородах: Октябрьск, Чапаевск, Похвистнево - объем инвестиций должен составлять не менее 50 миллионов рублей в течение трех лет. Для проектов, реализуемых на других территориях региона - не менее 100 миллионов. При вложениях инвестора от 500 млн в течение пяти лет проект будет считаться инвестиционным независимо от территориальной принадлежности в регионе.

- На территории Самарской области действуют все специальные налоговые режимы, которые предусмотрены в Российской Федерации. Большинство из них ориентировано на поддержку вновь создаваемых предприятий. Новый закон позволяет поддержать и действующие организации в ситуации, когда они инвестируют средства в реализацию как новых, так и в развитие существующих проектов, - отметил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. - Для максимального удобства инвесторов в получении необходимой информации, мы создали портал www.investinsamara.ru, где можно получить детальную информацию, в том числе воспользоваться калькулятором мер поддержки.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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