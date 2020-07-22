Девелоперы хотят получить за участок в центре Саратова с муниципалитета в 33 раза больше, чем было заплачено при его покупке. Коммерческая структура намерена через суд взыскать 180 миллионов рублей за территорию рядом с бывшим зданием речного вокзала, где собираются установить памятник Петру I.

Когда-то на этом месте стоял дом-памятник. Когда-нибудь здесь поставят памятник Петру I. А пока это памятник бесхозяйственности. Фото: Андрей Куликов/РГ

Пустырь на набережной

В 1998 году тогдашний мэр Саратова Юрий Аксененко, позже отсидевший в колонии четыре года за раздачу городской земли своим родственникам, устроил аукцион, на котором права на аренду 70 с лишним соток на набережной Волги выиграла гражданка Гульнафиса Новинская. Позже городской комитет по управлению имуществом продал ей этот участок всего за пять миллионов рублей.

Свободный от застройки пустырь находится в самом "сердце города" - между Музейной площадью и набережной Космонавтов. В конце XVII века отсюда начиналось строительство Саратова. Плотность зданий-памятников на квадратный километр здесь наивысшая в городе. Раньше на месте пустыря находился старинный дом брандмейстера Акимова, где Николай Чернышевский познакомился со своей будущей женой. Памятник регионального значения снесли в девяностые годы прошлого века. В обстоятельствах этой "операции" до сих пор не могут разобраться правоохранительные органы.

Сотки, доставшиеся первой владелице, без преувеличения можно назвать золотыми. Кадастровая стоимость пустыря на набережной по оценке 2018 года составила 60 миллионов рублей, а проведенная несколько лет назад независимая экспертиза определила рыночную стоимость в 175 миллионов рублей.

Судебные тяжбы по поводу этой территории продолжаются около десяти лет. Сначала, как это водится в подобных случаях, у приобретенной за бесценок земли сменилось несколько собственников. Еще в 2003 году одним из них было получено разрешение на строительство. Однако затем поменялось городское руководство, после чего дела у девелоперов застопорились. Правда, в 2010 году им удалось провести общественные слушания, на которых одобрили изменение разрешенного вида использования земли с общественно-деловой на жилищную застройку. Но городская администрация отказалась отдавать участок под строительство многоэтажного жилого комплекса, сославшись на то, что территория попадает под охранные зоны сразу нескольких соседних домов-памятников. Нынешний собственник земельного участка компания "Фемида-Саратов" проиграла несколько судебных процессов, пытаясь оспорить это решение.

Кадастровая стоимость пустыря на набережной по оценке 2018 года составила 60 миллионов рублей, а проведенная несколько лет назад независимая экспертиза определила рыночную стоимость в 175 миллионов рублей

Последние годы девелоперы пытаются через суд понудить городских чиновников выкупить у них земельный участок, причем по цене в 33 раза больше, чем та, за которую он был приобретен.

В прошлом году губернатор Валерий Радаев заявил о намерении на этой территории разбить сквер и установить памятник Петру I к празднованию в 2022 году сразу двух юбилеев: 350-летия первого российского императора и 300-летия его визита в Саратов. В свою очередь, ряд саратовских краеведов предлагают восстановить снесенный дом Акимова для воссоздания архитектурного ансамбля Музейной площади.

После объявления этих планов борьба вокруг земельного участка вновь активизировалась. Собственник участка обратился с иском в суд на 180 миллионов рублей, причем претензии в этот раз предъявлены не только городской, но и федеральной власти. В качестве соответчиков указаны министерства культуры и финансов РФ. Городская администрация назначила на начало августа общественные слушания, на которых будет обсуждать изменение разрешенного вида использования спорного пустыря для устройства на его территории... транспортной развязки.

В свою очередь, как стало известно, в правительстве региона обсуждается возможность подачи в суд иска о признании незаконной продажи участка, поскольку мэр города якобы вообще не имел права распоряжаться территорией, на которой ранее находился памятник регионального значения.

Торговый комплекс вместо спортплощадки

Случай с пустырем на набережной, который пока не удалось застроить коммерсантам, скорее исключение из общего правила. Гораздо чаще девелоперы добиваются поставленных целей.

Два года назад, как уже рассказывала "Экономика Поволжья" ("Спохватились", 06.02.2018), руководство региона оценило в четыре миллиарда рублей ущерб, причиненный муниципальному бюджету Саратова раздачей земли без проведения торгов. В городском комитете по управлению имуществом после проведения ревизии тогда насчитали более 200 земельных участков, площадью свыше 240 гектаров, которые не использовались или использовались нецелевым образом.

С тех пор, судя по всему, мало что изменилось. Во всяком случае, схемы по уводу муниципальной земли применяются прежние. Например, в Кировском районе Саратова сейчас идет судебное разбирательство по земельному участку, который ушел в руки арендатора за 50 тысяч рублей при его кадастровой стоимости в 6,7 миллиона. Почти 12 соток земли в большом жилом микрорайоне на Первой Дачной предназначались для размещения спортивных площадок, а теперь здесь планируется построить торговый комплекс.

При этом, как выявила прокурорская проверка, чиновники сделали все, чтобы земельный участок в обход закона достался "нужным людям".

Во-первых, как известно, объявление о передаче участка в аренду городской комитет по управлению имуществом обязан опубликовать. К договору о заключении аренды приложена копия такого объявления в газете "Саратовская мэрия". Но сотрудники прокуратуры не смогли обнаружить ни одного экземпляра такой газеты ни в областной библиотеке, ни в самой редакции. Во-вторых, изменяя вид разрешенного использования участка, мэрия обязана была провести торги для привлечения как можно большего числа участников и получения максимальной цены, однако торгов не было.

Как выявила прокурорская проверка, чиновники сделали все, чтобы земельный участок достался "нужным людям"

Все это дало основание прокуратуре направить иск о признании договора о передаче земельного участка в аренду и последующих сделок недействительными. Правда, районный суд прокуратуре отказал, сославшись на якобы пропущенный срок исковой давности. Сейчас его решение обжалуется в областном суде.

Все семь лет, которые участок находился в аренде, он использовался не по назначению, однако мэрия не предприняла никаких мер по его изъятию у неэффективных землепользователей. Напротив, для арендаторов была установлена крайне щадящая плата - всего пять тысяч рублей в год, это в десятки раз меньше, чем обычные предприниматели платят за участок под торговым павильоном, занимающим какие-нибудь шесть квадратных метров. •

Комментарий

Олег Петров, начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Саратовской областной прокуратуры:

- В сравнении с ситуацией двух-трехлетней давности, когда прокуратурой выявлялись в регионе массовые нарушения при предоставлении муниципальной властью земельных участков для строительства, а целый ряд чиновников был привлечен к уголовной ответственности за должностные преступления, обстановка несколько улучшилась. За прошедшее время в судебном порядке в муниципальную собственность удалось вернуть десятки незаконно отчужденных земельных участков. Сейчас мы продолжаем такую работу, используя все предоставленные прокуратуре законом полномочия.

Между тем

В отношении чиновников городской администрации Саратова по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по воспрепятствованию предпринимательской деятельности и превышению полномочий. Как рассказали в областной прокуратуре, в мэрии отказались предоставить участок для размещения торгового объекта саратовскому предпринимателю, который раньше на нем работал, якобы в связи с тем, что эта земля будет использоваться для муниципальных нужд. Однако затем этот же участок без проведения торгов отдали другому коммерсанту.