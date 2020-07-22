Жители поселка Пушкино, где проживает больше двух тысяч сельчан, остались без воды этим летом. Воду дают по графику, через день, с семи утра и до семи вечера, но часто она заканчивается раньше.

Теперь все дни жители Пушкино делят на "мокрые", когда есть вода, и "сухие". Фото: Кирилл Орлов

Блюдце вместо пруда

Всегда зеленый, утопающий в деревьях поселок Пушкино теперь не узнать. Из многих дворов исчезли цветы, сохнут фруктовые деревья, воды едва хватает на полив огородов и чтобы напоить скотину.

Раньше в летнее время года жителей выручал большой пруд, раскинувшийся по всему селу на территории в 30 с лишним гектаров, как раз вода из пруда и шла на полив. Однако этим летом водоем полностью высох. Вместо зеркальной глади - заросшее травой блюдце.

- Наша улица раньше называлась Мельничной, поскольку на месте нынешних домов на берегу пруда стояла мельница, которую в середине прошлого века разобрали и вывезли в другой район, - рассказывает журналист, уроженка Пушкино Марина Бирюкова.

Пруд, бывший главной достопримечательностью села в заволжской степи, выкопали еще немецкие колонисты. Старожилы хорошо помнят, как на пруду катались на лодках, ловили рыбу и раков. Машинисты тепловозов на соседней станции Урбах набирали воду из этого же водоема. Почти все пушкинцы начинали разговор со мной с одних и тех же слов: "Мое детство прошло на этом пруду".

- Пруд был чистым и прозрачным, бабушка с другими женщинами там полоскали белье, и глубоким - мальчишки ныряли с моста в воду, - вспоминает жительница села Ольга Колодько.

С годами пруд заилился и стал высыхать, пропали рыба и раки. Единственным источником пополнения водоема были талые воды и дожди. Правда, жители села говорят, что раньше на дне били родники, но теперь и следа от них не осталось. Последние годы пруд полностью пересыхал уже к августу. Прошлой весной во время паводка вода из пруда прорвала плотину и почти полностью ушла, от большого пруда остался маленький водоем. В этом году и он окончательно высох.

Как рассказала еще одна жительница поселка Ирина Тартамашева, когда пруд стал мелеть, одновременно с этим поднялись грунтовые воды. Во многих домах рядом с прудом летом стало затапливать погреба.

- Теперь и пруд высох, и в погребах сухо, - говорит Ирина Гербертовна.

Разбор увеличился

По словам пушкинцев, сейчас все дни делятся для них на "сухие", когда воду не качают, и "мокрые". В поселковую систему водоснабжения вода поступает из районного центра - поселка Степное. В Пушкино доходит она не до всех улиц, без воды постоянно остается окраинный поселок Черемушки.

- Когда вода есть, наполняем все емкости, канистры, ведра, чтобы хватило на двое суток. Вода почти все время мутная и грязная, отстаиваем ее, но без толку, лучше она не становится. У меня трое маленьких внуков, набегаются, с улицы приходят потные, грязные, а искупаться нельзя, - сокрушается Ольга Колодько.

Жителям села с трудом, но удается пока сохранять в хозяйствах скотину. Каждое утро пастух отгоняет сельское стадо к соседнему селу, где есть другой пруд. А хозяйки стараются сберечь воду до вечера, чтобы напоить буренок, когда их пригонят домой.

- В таких селах, как наше, люди живут огородом, своим хозяйством. Если проблему с водой не удастся решить, они отсюда вынуждены будут уехать, - говорит жительница села Елена Шульгина.

Местные власти объясняют, что ограничение подачи воды в поселке - вынужденная мера, поскольку ее разбор из-за полива огородов увеличивается в разы.

- Коммунальщики подсчитали, что если осенью-зимой в Пушкино расход воды в сутки составляет 700 кубометров, то сейчас он увеличился до 1200-1300 кубов, и этого еще не хватает, - объясняет первый заместитель главы Советского района Саратовской области Федор Калмыков.

Родники пропали

Как рассказали в администрации района, выход из сложившейся ситуации сейчас пытаются найти. Пруд обследовали специалисты из областного министерства экологии и природных ресурсов, гидрогеологи, работники МЧС. Каких-либо родников под слоем ила на дне пруда обнаружить пока не удалось. Пришлось отказаться и от идеи пробурить артезианские скважины, поскольку здешние подземные воды не годятся для полива, в них большое содержание щелочей и железа. Сложно выполнимой выглядит и переброска воды в высохший пруд из какого-либо другого водоема - все они находятся на большом расстоянии от Пушкино.

По оценке сотрудников минэкологии, толщина ила на дне высохшего пруда якобы не превышает 50-60 сантиметров. Поэтому, как считают в ведомстве, расчистка пруда может быть также неэффективна для того, чтобы его наполнить.

В то же время в районной администрации нам подтвердили, что глубина пруда сильно отличается на всей его площади в 30 гектаров. У нижней точки до перелива через плотину она составляет всего два метра, а на площади самого большого зеркала достигает пяти-семи метров.

Спасти пруд всем вместе

В этом году сельское муниципальное образование за свой счет уже приступило к расчистке пруда.

- На эти цели было выделено порядка 960 тысяч рублей, расчистили около восьми тысяч кубометров ила с площади в гектар, это примерно двадцатая часть от территории пруда, - рассказала глава администрации Пушкинского МО Наталья Павленко.

Однако для проведения полномасштабных работ по расчистке водоема требуется сумма, сопоставимая со всем годовым бюджетом муниципального образования. В то же время если не расчистить пруд в этом году, значит, и следующим летом Пушкино останется без воды. Это очень хорошо понимают местные жители.

- Наша семья и некоторые соседи готовы уже сейчас вложить в расчистку пруда собственные средства, однако для начала работ необходимо урегулировать правовые вопросы: часть пруда находится на муниципальной территории, а часть, которая как раз рядом с нашими домами, - на земле совхоза, поэтому нужно получить разрешение собственника, - рассказала мне местная жительница Вера Болдырева.

Официально

Федор Калмыков, первый заместитель главы Советского района Саратовской области:

- Сейчас мы стараемся решить проблему с водоснабжением в Пушкино комплексно, местным жителям предложили создать инициативную группу, чтобы вместе, с привлечением специалистов, еще раз проанализировать ситуацию и найти оптимальное решение. Направили письма в областные министерства природных ресурсов и экологии, строительства и ЖКХ. Возможно, удастся получить региональное или федеральное финансирование через какую-либо целевую программу. Рассматривается и возможность участия в областной программе по поддержке местных инициатив, когда часть средств предоставляют граждане.

Галина Чирскова, пресс-секретарь министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области:

- На протяжении последних лет на территории Саратовской области фиксируется стадия маловодья, когда климатические изменения сказываются на снижении уровня воды в реках и озерах. Небольшой запас воды в снеге, отсутствие весеннего половодья, уменьшение количества атмосферных осадков, повышенные температурные режимы приводят к большой испаряемости и снижению уровня воды как в поверхностных водных объектах, так и в подземных водоносных горизонтах.

Кстати

В этом году по программе поддержки местных инициатив финансирование получат 156 муниципальных образований в Саратовской области. Из 176,7 миллиона рублей

120 миллионов выделит областной бюджет, 9,2 миллиона рублей составят средства жителей, 16 миллионов поступит от организаций и из внебюджетных источников, остальные деньги предоставят муниципалитеты. Больше всего проектов связано с организацией или ремонтом сетей водоснабжения.