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22.07.2020 09:29
Рубрика: Общество

Новая жизнь имения Ляхова

В селе Спартак жители смогли отстоять уникальную усадьбу
Текст: Олеся Нематова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 160(8214)
Барский дом Бориса Ляхова, построенный в 1908 году, хотели разобрать на кирпичики. Но жители села Спартак Ермекеевского района, где располагается уникальная достопримечательность, смогли ее сберечь. Объединив усилия, отправляли письма в различные инстанции, чтобы старинная двухэтажная усадьба, построенная в стиле русского классицизма с четырьмя белыми колоннами, была сохранена. К счастью, им это удалось! Однако настоящим чудом сельчане считают появление инвестора, решившего восстановить разрушающееся помещичье имение. На данный момент выполнен огромный пласт работ: внутри здания проведен косметический ремонт, заменены электрическая проводка и двери, обновлена крыша.
Барский дом Ляхова - главная достопримечательность села Спартак. Фото: Петр Коннов Барский дом Ляхова - главная достопримечательность села Спартак. Фото: Петр Коннов
Барский дом Ляхова - главная достопримечательность села Спартак. Фото: Петр Коннов

- Когда мы составляли смету на реконструкцию дома, то посчитали, что требуется 10 миллионов. Таких денег в районном бюджете не было, - говорит глава сельского поселения Флюза Гафурова. - Везде искали спонсоров, и в конечном итоге несказанно повезло! Причем предприниматель согласился реконструировать не только главный дом Ляхова, но и другие принадлежавшие ему здания: бывшую баню, складские помещения. Планирует меценат восстановить и пересохший пруд. Уверены, это место станет центром притяжения туристов.

Фото: пресс-служба Дуванского района
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По этой причине уфимский филиал "Российской газеты" включил дом Ляхова в акцию "30 уникальных мест Башкортостана" и с радостью знакомит читателей с его историей и жизнью владельца.

Обычно помещиков вспоминают в негативном свете, приписывая им жестокость и неуважение к простому народу. Однако в памяти спартаковцев Борис Владимирович - справедливый, образованный, рассудительный человек. Предки рассказывали о нем как о добром хозяине, заботившимся о крестьянах. Именно по его инициативе была открыта первая земледельческая школа в Уфимской губернии.

Кроме того, сохранилась запись в дневнике, где житель вспоминал, как лошади Ляхова уничтожили посевы крестьян, и Борис Владимирович всем пострадавшим дал по 10 рублей.

Информации о помещике немного. Ляхов - известный дореволюционный коннозаводчик, поставлявший жеребцов для царской семьи и русской армии. В 1909 году он был признан лучшим в своем деле во всей России. Одна из лошадей Бориса Владимировича на императорской выставке была удостоена золотой медали.

-Зимой никто из хозяев здесь не проживал. Дом являлся летней резиденцией, - говорит учитель русского языка и литературы спартакской средней школы Ольга Набиуллина. - Место выбрано отнюдь не случайно: построили на возвышенности, из окон открывался живописный вид. В подвале дома располагались кухня и пекарня, на первом этаже - гостиная, комнаты для прислуги, а на втором - спальные.

После реконструкции часть дома займут офисные кабинеты. Но о туристах и жителях Башкирии не забудут. Для них создадут интересный исторический уголок.

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В Кармаскалинском районе также было имение Бориса Ляхова. И здесь о нем сохранилась память как о добрейшем человеке. Старожилы рассказывают, что сначала обедали его слуги, а потом он сам.

Дом расположен рядом с администрацией сельского поселения с. Спартак по адресу: ул. Клубная, 4

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