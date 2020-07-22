В Ульяновске чиновника обвинили в выдаче разрешений на охоту за взятки

Прокуратура Ульяновской области возбудила уголовное дело в отношении начальника отдела охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного мира департамента регионального министерства природы и цикличной экономики. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.

Прокуроры выяснили, что чиновник незаконно распоряжался бланками разрешений на добычу копытных животных, например, лося, косулю, кабана. В частности, он выдавал разрешения на охоту за деньги.

Уголовное дело на чиновника заведено по статье о получении взятки. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.