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22.07.2020 09:59
Рубрика: Общество

Вызов для вузов

Высшей школе предстоит курировать подготовку абитуриентов-химиков
Текст: Андрей Андреев (Киров) , Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 160(8214)
В Удмуртии и Кировской области в новом учебном году откроются первые менделеевские классы, создаваемые для развития науки и кадрового потенциала в сфере охраны окружающей среды.
В некоторых городах приобщать детей к большой химии начнут со школьной скамьи Фото: Евгений Биятов/РИА Новости В некоторых городах приобщать детей к большой химии начнут со школьной скамьи Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В некоторых городах приобщать детей к большой химии начнут со школьной скамьи Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В Удмуртии пионерами углубленного погружения в химию станут ученики восьмого класса лицея N 1 имени Надежды Крупской в Камбарке. Здесь бывший завод по уничтожению химического оружия планируют перепрофилировать в предприятие по утилизации отходов первого и второго классов опасности.

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова считает, что появление менделеевских классов позволит готовить для таких предприятий высококвалифицированных специалистов прямо на местах, что в перспективе скажется на развитии промышленного потенциала региона.

Фото: Влад Бондаренко
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- Учитывая, что перерабатывающее производство развивается сейчас активно, мы понимаем, что химики, физики, технологи - это востребованные специальности, - говорит она. - Даже если наши школьники не будут поступать в ведущие вузы страны, то по крайней мере профессионально определятся. Мы будем всячески содействовать реализации проекта, возможно, в дальнейшем распространим опыт на всю республику. Я надеюсь, что выпускники этих классов, окончив высшие учебные заведения, получат высокотехнологичные и хорошо оплачиваемые рабочие места. Кстати, наша задача - эти места подготовить, чтобы уже специалистами они вновь возвращались в Удмуртию.

В свою очередь, Максим Корольков, первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП "Федеральный экологический оператор" (предприятие, которое займется перепрофилированием завода в Камбарке. - Прим. ред.), добавил, что они будут организовывать учебные практики для ребят на предприятиях, чтобы школьники видели, как работают современные технологии, и могли применять свои знания не только в теории, но и в деле.

Кроме того, правительство республики, Удмуртский государственный университет и Российский химико-технологический университет имени Менделеева (РХТУ) подписали договор о сотрудничестве в сфере совершенствования общего образования в области естественно-научных дисциплин, поддержки талантливых учеников и формирования профессионально ориентированных абитуриентов.

Фото: iStock
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- Химическая промышленность России развивается очень быстро. Появляются новые отрасли, к примеру обращение с отходами, которые требуют высокопрофессиональных специалистов. Для страны в целом это вызов - подготовка кадров. И начинать готовиться нужно уже со школьной скамьи. Профессия химика-технолога чрезвычайно востребована, интересна и высоко оплачивается. У наших вузов имеются технопарки, лаборатории, оснащенные современным оборудованием, на их базе школьники смогут выполнять свои первые научные проекты. Поступление в вузы - участники консорциума для выпускников менделеевских классов будет льготным. Мы сможем добавлять до 10 баллов за проектную работу к ЕГЭ. После окончания вуза у наших выпускников будет гарантированная работа, - уверен ректор РХТУ Александр Мажуга.

В Кировской области в рамках пилотного проекта для углубленного изучения химии выбрана средняя общеобразовательная школа поселка Мирный Оричевского района. Выбор сделан в связи с тем, что рядом - в Марадыкове - будет строиться объект для переработки промышленных отходов. Таким образом, школьники получат возможность вживую познакомиться и с "большой химией", и с тем, как в таких случаях решаются проблемы с экологией.

В дальнейшем проект охватит и другие школы Вятки. Учитывая, что в регионе образовался и много лет действует серьезный биотехнологический кластер, менделеевские классы можно рассматривать как начальную школу, в которой пройдут предварительную подготовку потенциальные кадры для него.

Фото: Пресс-служба "Россия – страна возможностей"
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Ученики менделеевских классов смогут участвовать в вебинарах по химии и математике с преподавателями высшей школы, проходить лабораторные практикумы. А школьные педагоги, участвующие в этом образовательном процессе, пройдут обучение по повышению квалификации. Классы, участвующие в проекте, оснастят дополнительными дидактическими материалами, химическими реактивами для проведения лабораторных работ в составе Mendeleev Box. Предусмотрены выездные мероприятия для знакомства с преподавателями и научными центрами, участвующими в проекте. Лучшие выпускники по итогам обучения получат льготы при поступлении в вузы в составе консорциума "Передовые ЭкоТехнологии".

По словам проректора по международной деятельности Вятского государственного университета (ВятГУ) Сергея Фомина, вуз уже подключился к процессу и разработал свои предложения по включению дополнительных материалов в программу по химии и математике для учеников менделеевских классов. В научных лабораториях ВятГУ школьники смогут не только подтянуть теоретические знания, но и включиться в проекты наряду со студентами.

- Тем ребятам, которые видят свое будущее в химии, химической технологии, точно не придется в будущем скучать, - говорит он. - Задачи, которые возникают перед специалистами этой отрасли, дают гигантский выбор возможностей и направлений, где можно в будущем приложить свои силы.

По словам и. о. директора института химии и экологии ВятГУ Дениса Козулина, участие в проекте дает возможность заинтересовать детей предметом, начиная с занятий традиционной "мокрой химией" с опытами в колбах и ретортах и заканчивая современным аналитическим оборудованием с использованием высоких технологий.

- Это даст возможность полюбить химию и, как Менделеев, совершить свое первое открытие, - говорит ученый.

Справка "РГ"

Реализацию проекта "Менделеевские классы" в рамках федерального научно-образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии" ведет ФГУП "Федеральный экологический оператор" совместно с РХТУ имени Менделеева. Проект направлен на повышение уровня преподавания химии и математики, выстраивание сетевого взаимодействия с вузами и предприятиями, организацию системы предпрофессиональной подготовки, а также формирование предсказуемого вектора развития профориентации школьников.

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