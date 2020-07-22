Александр Усс провел рабочую встречу с начальником Сибирской электронной таможни

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел первую встречу с начальником Сибирской электронной таможни Егором Вегнером. Стороны обсудили результаты и перспективы работы новой структуры.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Напомним, что решение о размещении одного из структурных подразделений единой сети электронной таможни на территории края было принято Президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Сибирская электронная таможня начала работать с августа 2019 года. Новая структура является специализированным таможенным органом, компетенция которого ограничивается исключительно совершением таможенных операций в электронной форме.

За первые полгода красноярские специалисты оформили более 42 тысяч деклараций, в федеральный бюджет перечислено более 21 млрд рублей. Как пояснил руководитель электронной таможни в крае Егор Вегнер, в перспективе объем работы вырастет в разы, до 350 тысяч деклараций в год. Дело в том, что к 2021 году Сибирская электронная таможня будет единственным таможенным органом в Сибирском федеральном округе, уполномоченным осуществлять таможенное декларирование товаров в электронной форме. Это позволит исключить возможность декларирования стратегически важных товаров, в частности, лесоматериалов и других природных ресурсов, в разных таможенных органах, исключить коррупционную составляющую и серьезно сократить сроки оформления документов.

Губернатор отметил, что присутствие ведомства на территории региона придаст дополнительный стимул развитию края.

"В активную фазу реализации вступает комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь". Это означает, что вскоре возникнет потребность в оперативном таможенном оформлении ещё большего количества товаров и ресурсов. Безусловно, наш край заинтересован в совершенствовании механизмов таможенного администрирования. Перевод взаимодействия в электронную форму отвечает потребностям и региона, и представителей реального сектора экономики", - подчеркнул губернатор.