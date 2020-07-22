Дело бывшего и.о. замглавы Хакасии о взятке направили в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии Сергея Новикова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, в декабре 2019 года в рамках реализации нацпроекта Управление капительного строительства республики и подрядчик заключили госконтракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. Новиков при этом потребовал от подрядчика не менее 12 миллионов рублей "за организованное им покровительство в части решения вопроса о победе в аукционе".

17 апреля 2020 года в Акабане подозреваемый получил часть взятки в размере двух миллионов рублей от представителя подрядчика, после чего был задержан с поличным сотрудниками ФСБ.

Во время следствия арестовали имущество Новикова на сумму более 45 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.