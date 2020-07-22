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22.07.2020 12:58

Первая командировка

Кадеты из Омска будут учиться в Крыму и на Кузбассе
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 160(8214)
В Омском кадетском корпусе в этом году отменили прием. Причина - реконструкция здания. Родители пятиклассников, подавшие заявления, уже получили соответствующие уведомления. Кадеты могут продолжить обучение в других регионах.
Новый учебный год омские кадеты проведут вдали от дома. Фото: Евгений Кармаев Новый учебный год омские кадеты проведут вдали от дома. Фото: Евгений Кармаев
Новый учебный год омские кадеты проведут вдали от дома. Фото: Евгений Кармаев

Масштабный ремонт здания, являющегося объектом культурного наследия, планируется завершить в течение года. 1 сентября 2021 года кадетский корпус планируют вновь открыть.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Поступить в кадетское и Суворовское училища в этом году можно дистанционно

В ходе реконструкции будут улучшены условия для проживания и занятий спортом. Училище оснастят современным лабораторным и мультимедийным оборудованием. Это поможет ребятам в полной мере усваивать не только обязательные, но дополнительные учебные программы, развивать кругозор и творческие способности.

- На период реконструкции здания кадеты девятых и одиннадцатых классов отправятся продолжать обучение и сдавать итоговую государственную аттестацию в филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище), - сообщили "РГ" в пресс-службе омского правительства. - А воспитанники седьмых, восьмых и десятых классов продолжат обучение в Кемеровском президентском кадетском училище.

В текущем году набор воспитанников в Омский кадетский корпус будет временно приостановлен. В 2021-м воспитанники, проходившие обучение в Кемерове и Севастополе, вернутся в Омск. А набор будет произведен сразу в пятые, шестые и седьмые классы.

Контакт

Омский кадетский корпус: тел. (3812) 31-36-07.

Справка "РГ"

Омский кадетский корпус - старейшее военное учебное заведение Сибири. Ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года. В числе выпускников корпуса - 152 георгиевских кавалера, 80 Героев Советского Союза, пять полных кавалеров ордена Славы, восемь Героев России, один маршал и 305 генералов.

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