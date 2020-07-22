"Народный бюджет" в Новосибирской области потратят на транспорт

За улучшение работы и состояния общественного транспорта проголосовали новосибирцы в рамках проекта "Народный бюджет". На эти цели областному центру будут выделены 100 миллионов рублей.

Об этом сообщил глава региона Андрей Травников, отметив, что решение о распределении средств на реализацию муниципальными районами мероприятий, которые имеют приоритетное значение для жителей, принято на заседании регионального правительства.

- Это пример прямой демократии, когда жители различных муниципалитетов напрямую высказывают мнение по насущным, актуальным вопросам. Средства выделены целевым образом из федерального бюджета: Новосибирской области предоставлена сумма для распределения в объеме 300 миллионов рублей, - прокомментировал губернатор.

Большую сумму получат те городские округа, где проживают фактически 80 процентов жителей Новосибирской области. Это - Новосибирск, Бердск, Обь, Кольцово, Искитим. Что касается распределения средств, то Новосибирску выделят 100 миллионов рублей, Бердску - 15 миллионов, Искитиму - 12 миллионов рублей.

Жители региона в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля могли высказать мнение, на что лучше потратить средства "Народного бюджета". Так, новосибирцы проголосовали за развитие общественного транспорта, в частности городу необходимо обновить подвижной состав.

Жители Искитима также отдали голоса за развитие общественного транспорта. Бердчане считают необходимым улучшить состояние улиц и дорожной сети в целом, в городе Обь - повысить эффективность ЖКХ. Жители наукограда Кольцово проголосовали за развитие школьного образования. Здесь уже закончено строительство новой большой школы, которая 1 сентября примет учеников.

Андрей Травников считает опыт проведения такого голосования успешным, в дальнейшем также его планируется использовать.

Справка "РГ"

В Новосибирской области ежегодно увеличивается количество проектов в муниципальных образованиях. По результатам конкурсного отбора заявок, поданных из 30 районов области, в 2020 году планируется реализовать 222 проекта. На реализацию данных проектов в 2020 году из регионального бюджета будет направлено 132 миллиона рублей. В 2018 году по итогам конкурса выполнено 115 проектов. Всего с 2017 по 2019 год - 329 проектов, основанных на местных инициативах.