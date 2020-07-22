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22.07.2020 09:35
Рубрика: Происшествия

Новосибирцу, сбившему насмерть известного тележурналиста, дали 6,5 лет

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Водителя, который в состоянии наркотического опьянения насмерть сбил новосибирского тележурналиста Антона Лучанского, суд приговорил к 6,5 годам колонии общего режима. Наказание оказалось даже строже того, что просила сторона обвинения.
Виновника трагедии, который до этого находился под подпиской о невыезде, арестовали в зале суда Фото: Никита Зайков/РГ Виновника трагедии, который до этого находился под подпиской о невыезде, арестовали в зале суда Фото: Никита Зайков/РГ
Виновника трагедии, который до этого находился под подпиской о невыезде, арестовали в зале суда Фото: Никита Зайков/РГ

Трагедия произошла 30 марта около 22.00 по местному времени на улице Богдана Хмельницкого. Журналист телеканала ГТРК Антон Лучанский возвращался домой с работы и вышел из трамвая на остановке. По всей вероятности, он успел заметить несущийся на него Mercedes Benz E-200, камеры видеонаблюдения показали, что он сделал несколько шагов назад, но это не спасло ему жизнь.

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От удара 45-летнего журналиста отбросило на 7-8 метров, позже медики установили наличие множественных травм черепа, в том числе открытый перелом. Антон Лучанский скончался по пути в больницу.

Как показала экспертиза, находившийся за рулем иномарки 26-летний Никита Лазьков находился под воздействием наркотиков, в его крови обнаружили следы каннабиноидов. При этом результаты экспертизы попали на стол следователей спустя месяц после происшествия. Это позволило переквалифицировать состав преступления на более тяжкий, однако обвиняемый так и остался под подпиской о невыезде. В итоге его судили по статье о нарушении правил ПДД в состоянии опьянения, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Прокуратура настаивала на реальном сроке, предлагая отправить Лазькова на 8 лет в колонию-поселение. Однако суд счел мотивировку обвинения достаточной для помещения его в колонию общего режима. Помимо этого, Лазьков должен будет выплатить семье погибшего 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Это единственный пункт, с которым не согласилась семья погибшего.

- Мы проведем дополнительную консультацию и решим, будем ли обжаловать приговор в той части, что суд значительно уменьшил заявленную сумму гражданского иска, - рассказал "РГ" адвокат Павел Яровой. - Изначально была заявлена сумма в 5 миллионов рублей, прокуратура просила удовлетворить иск в размере 4 миллионов рублей, но суд снизил и ее почти в три раза. Считаю данную сумму заниженной, пора менять практику, когда за жизнь человека выплачивают около миллиона рублей.

В ходе судебных заседаний обвиняемый полностью признал свою вину и неоднократно просил прощения у семьи погибшего. В то же время он утверждал, что ехал со скоростью 50-70 километров в час, тогда как камеры видеонаблюдения зафиксировали 90 километров в час. Кроме того, Лазьков заявил, что не знает, каким образом наркотики очутились у него в организме. Это оправдание суд счел несостоятельным.

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