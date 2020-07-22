Уникальное судебное решение вынес Центральный районный суд Новосибирска - проектная организация должна оплатить ремонт квартиры в доме, который был построен еще в 30-е годы прошлого века. Сумма, которую проектировщик обязан перечислить владельцу квадратных метров, - свыше 700 тысяч рублей. За что пенсионер Валерий Данилюк получит от архитекторов такие деньги - в материале "РГ".

У дома, в котором живет Валерий Данилюк, очень непростая "биография". И дело даже не в том, что он признан объектом культурного наследия (хотя в Новосибирске таких немного). В 2000-е дом по адресу Урицкого, 17, на собственном фундаменте прочувствовал, что такое точечная застройка. Вплотную к нему возвели восьмиэтажку, которая в буквальном смысле "оперлась" на фундамент и несущую стену памятника архитектуры. В результате стены в примыкающем к новостройке подъезде пошли такими трещинами, что через них, например, можно было разглядывать едущие по улице автомобили.

Конечно, жильцы разрушающегося подъезда протестовали, много лет бегали по инстанциям. Обычно в таких случаях пострадавшие предъявляют претензии застройщикам, а власть, выдававшая разрешения на строительство (в данном случае - уже после начала стройки) и принимавшая опасные новостройки в эксплуатацию, остается в стороне. Но тут застройщик все время находился в предбанкротном состоянии (чем, собственно, и дело кончилось), и жильцы с самого начала выбрали "точкой приложения сил" именно городскую администрацию. Как ни удивительно, это сработало.

Валерий Данилюк, активный участник "сопротивления" жильцов, благодарит Данияра Сафиуллина, который в тот момент возглавлял городское управление по делам ГО и ЧС. Именно он в 2013 году дал старт всем дальнейшим событиям, заявив о необходимости срочно освободить подъезд - ситуация угрожает жизни людей. По иску мэрии было даже принято решение суда о принудительном выселении жильцов ради их же блага, вот только перспективы "спасаемых" были неясны. Ведь люди - в основном пенсионеры - безвозвратно теряли единственное жилье, причем жилье дорогое, в центре города. Естественно, они подняли шум, готовясь забаррикадироваться в трещащем по швам подъезде. И мэрия совершила беспрецедентный для постсоветской эпохи шаг - взяла на себя обязательства восстановить подъезд за бюджетный счет. Без решения суда, добровольно. Деньги предполагалось выделить из резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С каждым оставшимся без квартиры мэрия заключила соглашение о том, что ему вернут восстановленное жилье. И народ, за исключением двух семей, выехал - большинство в маневренный фонд. Тут тоже пришлось побороться: Валерий Данилюк вспоминает, как им с супругой Татьяной предлагали переселиться, например, в брошенную квартиру, в которой коротали время бомжи. Помог тогдашний руководитель городского департамента энергетики и ЖКХ Евгений Ким - Данилюк сходил к нему на личный прием, и после этого нормальное жилье для переселения нашлось. И это прекрасно, потому что впереди были еще долгие годы мытарств.

Валерий Данилюк: Сквозь трещины в стене можно было наблюдать за проезжающими мимо автомобилями. Фото: Татьяна Кравченко

Несколько лет почти опустевший подъезд просто стоял. Не происходило ничего. Загвоздка оказалась в том, что первоначальный план мэрии - отремонтировать часть дома, укрепив фундамент, - провалился. Разрушения были настолько серьезными, что подъезд можно было только снести и выстроить заново. А это требовало значительно больших средств. С жильцами начались разговоры о выкупе их квартир (по цене вдвое дешевле рыночной). И о программе расселения ветхого жилья, с помощью которой они могли бы переселиться куда-нибудь на окраину. О соглашениях и нормативных актах, принятых в мэрии ранее в связи с реконструкцией подъезда, уже никто не вспоминал. В общем, катастрофу удалось предотвратить только чудом. После очередной шумихи в СМИ и вмешательства полпредства подъезд было решено сносить. Область добавила денег на восстановление. В конце 2017 года часть объекта культурного наследия исчезла, а к сентябрю 2019-го была отстроена заново. Это обошлось бюджетам области и города в восемьдесят миллионов рублей.

Казалось бы, владельцы новых квадратных метров должны и себя не помнить от счастья, не то что какие-то соглашения с мэрией многолетней давности. Однако Валерий Данилюк, прикинув, в какую сумму обойдется ему внутренняя отделка квартиры, достал документ, где говорилось о полном восстановлении жилья, и выдвинул требования: верните все как было. Ведь на одной сантехнике разориться можно. Удивленные чиновники качали головами (мол, этому народу хоть сколько добра делай, ему все мало), а Данилюк, чувствуя, что правда на его стороне, пошел в суд с иском.

Валерий Данилюк потребовал от мэрии выполнения обязательства по тому самому забытому, казалось бы, соглашению. Однако, как сообщил "РГ" юрист Павел Тури, представлявший интересы пенсионера, в процессе судебного разбирательства предмет спора изменился. Мэрия осталась в стороне, а стоимость ремонта Данилюку возместит Новосибирский госуниверситет архитектуры, дизайна и искусств, где родился проект новостройки, уничтожившей подъезд. В решении суда сказано о недостаточной проработке проекта, в котором нет ничего о возможном влиянии новостройки на соседние здания.

- Я с этим согласен, - говорит Валерий Данилюк. - Я сам конструктор, и мы всегда сопровождали свои проекты на всех этапах, вплоть до окончательной реализации - это была наша зона ответственности. Ситуация с проектом здания ничем не отличается.

Виновность проектировщика подтверждена и в Арбитражном суде Новосибирской области, куда с иском обращался застройщик-банкрот. "Суть требований изменилась - в результате речь пошла о возмещении ущерба, причиненного третьими лицами, а не о выполнении обязательств со стороны мэрии", - резюмирует Павел Тури и признается, что о подобной практике: когда проектировщик платит по счетам - ему ничего неизвестно. Хотя домов, которые пошли трещинами от точечной застройки по соседству, в Новосибирске хватает.

- Надо отдать должное энергии самого Валерия Данилюка, - считает адвокат. - Благодаря его активности мэрия взялась за восстановление подъезда, но и на этом он не остановился, продолжил защищать свои интересы. Пример, достойный подражания.

P. S.

Кстати, о подражании - решение суда вступило в законную силу. И сейчас "подвиг" Валерия Данилюка наверняка попробуют повторить его товарищи по несчастью.

- Никто из моих соседей в успех этого дела не верил, - вспоминает Валерий Данилюк. - Все говорили: только время потеряешь. А теперь они пойдут, как говорится, по моим стопам. Ведь никто из нас не виноват в том, что случилось из-за точечной застройки, мы как могли оберегали свое жилье все эти годы.