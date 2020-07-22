Новости

В Крыму участника украинского нацбатальона осудили на восемь лет 13:59
Депутат МГД Щитов: Нужны четкие правила передвижения электросамокатов в городе 13:58
Испанские ученые: Лишь у 10% инфицированных вырабатываются антитела к COVID-19 13:58
В Минске уточнили дату загрузки топлива на первом блоке БелАЭС 13:51
Мишустин пообещал обсудить с Дегтяревым поддержку Хабаровского края 13:49
Хабенский и Бурковский снимаются в новом сериале о войне 13:49
"Матч ТВ" проведет перекличку матчей 30-го тура РПЛ 13:47
Зарегистрированы кандидаты в губернаторы Севастополя 13:41
У звезды "Сволочей" Ильи Сысоева друг угнал и разбил Lexus 13:39
Площадь пожара в уральском заповеднике увеличилась до 23 гектаров 13:39
Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам 13:37
Автомобиль влетел в пешеходов после ДТП на юго-востоке Москвы 13:31
В Москве ввели штрафы за борщевик 13:31
Эксперты назвали лучшие фильмы ужасов первой половины 2020 года 13:30
Западные эксперты обвинили в новом росте заболеваемости COVID-19 молодежь 13:29
Две вакцины от COVID-19 прошли вторую фазу клинических испытаний 13:22
Жириновский рассказал, что Фургал собирался подать в отставку до ареста 13:20
Названы московские парки, где можно встретить гадюк и ужей 13:19
Ракова: Инновационные уроки технологии проходят на базе колледжей 13:18
Джойстики корабля "Аполлон-11" продали с аукциона за 780 тысяч долларов 13:11
Мишустин заявил о планах развития микроэлектроники 13:06
На трассе "Таврида" будут работать восемь станций мобильной связи 13:06
В Сергиевом Посаде изъяли 36 тысяч бутылок поддельного алкоголя 13:03
Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев 13:01
Мишустин заявил о планах удвоить спрос на отечественные IT-сервисы 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
22.07.2020 13:27
Рубрика: Происшествия

Ошибка архитектора обошлась дорого

Проектную организацию обязали компенсировать новосибирцу стоимость ремонта в квартире
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 160(8214)
Уникальное судебное решение вынес Центральный районный суд Новосибирска - проектная организация должна оплатить ремонт квартиры в доме, который был построен еще в 30-е годы прошлого века. Сумма, которую проектировщик обязан перечислить владельцу квадратных метров, - свыше 700 тысяч рублей. За что пенсионер Валерий Данилюк получит от архитекторов такие деньги - в материале "РГ".
Дом на Урицкого, 17 был признан объектом культурного наследия. Фото: Татьяна Кравченко Дом на Урицкого, 17 был признан объектом культурного наследия. Фото: Татьяна Кравченко
Дом на Урицкого, 17 был признан объектом культурного наследия. Фото: Татьяна Кравченко

У дома, в котором живет Валерий Данилюк, очень непростая "биография". И дело даже не в том, что он признан объектом культурного наследия (хотя в Новосибирске таких немного). В 2000-е дом по адресу Урицкого, 17, на собственном фундаменте прочувствовал, что такое точечная застройка. Вплотную к нему возвели восьмиэтажку, которая в буквальном смысле "оперлась" на фундамент и несущую стену памятника архитектуры. В результате стены в примыкающем к новостройке подъезде пошли такими трещинами, что через них, например, можно было разглядывать едущие по улице автомобили.

Конечно, жильцы разрушающегося подъезда протестовали, много лет бегали по инстанциям. Обычно в таких случаях пострадавшие предъявляют претензии застройщикам, а власть, выдававшая разрешения на строительство (в данном случае - уже после начала стройки) и принимавшая опасные новостройки в эксплуатацию, остается в стороне. Но тут застройщик все время находился в предбанкротном состоянии (чем, собственно, и дело кончилось), и жильцы с самого начала выбрали "точкой приложения сил" именно городскую администрацию. Как ни удивительно, это сработало.

Фото: Пресс-служба Cadillac.
Женщина взыскала с дилера 6,4 млн рублей за ужасный запах в салоне Cadillac

Валерий Данилюк, активный участник "сопротивления" жильцов, благодарит Данияра Сафиуллина, который в тот момент возглавлял городское управление по делам ГО и ЧС. Именно он в 2013 году дал старт всем дальнейшим событиям, заявив о необходимости срочно освободить подъезд - ситуация угрожает жизни людей. По иску мэрии было даже принято решение суда о принудительном выселении жильцов ради их же блага, вот только перспективы "спасаемых" были неясны. Ведь люди - в основном пенсионеры - безвозвратно теряли единственное жилье, причем жилье дорогое, в центре города. Естественно, они подняли шум, готовясь забаррикадироваться в трещащем по швам подъезде. И мэрия совершила беспрецедентный для постсоветской эпохи шаг - взяла на себя обязательства восстановить подъезд за бюджетный счет. Без решения суда, добровольно. Деньги предполагалось выделить из резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С каждым оставшимся без квартиры мэрия заключила соглашение о том, что ему вернут восстановленное жилье. И народ, за исключением двух семей, выехал - большинство в маневренный фонд. Тут тоже пришлось побороться: Валерий Данилюк вспоминает, как им с супругой Татьяной предлагали переселиться, например, в брошенную квартиру, в которой коротали время бомжи. Помог тогдашний руководитель городского департамента энергетики и ЖКХ Евгений Ким - Данилюк сходил к нему на личный прием, и после этого нормальное жилье для переселения нашлось. И это прекрасно, потому что впереди были еще долгие годы мытарств.

Валерий Данилюк: Сквозь трещины в стене можно было наблюдать за проезжающими мимо автомобилями. Фото: Татьяна Кравченко

Несколько лет почти опустевший подъезд просто стоял. Не происходило ничего. Загвоздка оказалась в том, что первоначальный план мэрии - отремонтировать часть дома, укрепив фундамент, - провалился. Разрушения были настолько серьезными, что подъезд можно было только снести и выстроить заново. А это требовало значительно больших средств. С жильцами начались разговоры о выкупе их квартир (по цене вдвое дешевле рыночной). И о программе расселения ветхого жилья, с помощью которой они могли бы переселиться куда-нибудь на окраину. О соглашениях и нормативных актах, принятых в мэрии ранее в связи с реконструкцией подъезда, уже никто не вспоминал. В общем, катастрофу удалось предотвратить только чудом. После очередной шумихи в СМИ и вмешательства полпредства подъезд было решено сносить. Область добавила денег на восстановление. В конце 2017 года часть объекта культурного наследия исчезла, а к сентябрю 2019-го была отстроена заново. Это обошлось бюджетам области и города в восемьдесят миллионов рублей.

Казалось бы, владельцы новых квадратных метров должны и себя не помнить от счастья, не то что какие-то соглашения с мэрией многолетней давности. Однако Валерий Данилюк, прикинув, в какую сумму обойдется ему внутренняя отделка квартиры, достал документ, где говорилось о полном восстановлении жилья, и выдвинул требования: верните все как было. Ведь на одной сантехнике разориться можно. Удивленные чиновники качали головами (мол, этому народу хоть сколько добра делай, ему все мало), а Данилюк, чувствуя, что правда на его стороне, пошел в суд с иском.

Фото: Калужская городская дума
Калужанам компенсируют залитые квартиры

Валерий Данилюк потребовал от мэрии выполнения обязательства по тому самому забытому, казалось бы, соглашению. Однако, как сообщил "РГ" юрист Павел Тури, представлявший интересы пенсионера, в процессе судебного разбирательства предмет спора изменился. Мэрия осталась в стороне, а стоимость ремонта Данилюку возместит Новосибирский госуниверситет архитектуры, дизайна и искусств, где родился проект новостройки, уничтожившей подъезд. В решении суда сказано о недостаточной проработке проекта, в котором нет ничего о возможном влиянии новостройки на соседние здания.

- Я с этим согласен, - говорит Валерий Данилюк. - Я сам конструктор, и мы всегда сопровождали свои проекты на всех этапах, вплоть до окончательной реализации - это была наша зона ответственности. Ситуация с проектом здания ничем не отличается.

Виновность проектировщика подтверждена и в Арбитражном суде Новосибирской области, куда с иском обращался застройщик-банкрот. "Суть требований изменилась - в результате речь пошла о возмещении ущерба, причиненного третьими лицами, а не о выполнении обязательств со стороны мэрии", - резюмирует Павел Тури и признается, что о подобной практике: когда проектировщик платит по счетам - ему ничего неизвестно. Хотя домов, которые пошли трещинами от точечной застройки по соседству, в Новосибирске хватает.

- Надо отдать должное энергии самого Валерия Данилюка, - считает адвокат. - Благодаря его активности мэрия взялась за восстановление подъезда, но и на этом он не остановился, продолжил защищать свои интересы. Пример, достойный подражания.

P. S.

Кстати, о подражании - решение суда вступило в законную силу. И сейчас "подвиг" Валерия Данилюка наверняка попробуют повторить его товарищи по несчастью.

- Никто из моих соседей в успех этого дела не верил, - вспоминает Валерий Данилюк. - Все говорили: только время потеряешь. А теперь они пойдут, как говорится, по моим стопам. Ведь никто из нас не виноват в том, что случилось из-за точечной застройки, мы как могли оберегали свое жилье все эти годы.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Стенограмма
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты учителей и врачей
Дело о смертельном ДТП по вине актера Ефремова поступило в суд
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии COVID-19
Захватившему заложников в украинском Луцке предъявили обвинения
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина