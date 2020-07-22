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22.07.2020 10:48
Рубрика: Власть

Ремонт Бердского шоссе в Новосибирске завершат в этом году

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Дорожно-строительные работы на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей - на въезде и выезде из новосибирского Академгородка - планируют завершить в сентябре текущего года. Капремонт ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Как доложили мэру Анатолию Локтю на выездном совещании, в каждую сторону трассы добавится по одной полосе.

Глава города напомнил, что много споров было насчет того, какой быть развязке на въезде в Академгородок. Из-за дефицита времени и средств было принято решение оформлять плоскостную развязку. По оценке специалистов, она существенно разрядит напряженную обстановку, которая складывается на въезде в Академгородок.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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- В сентябре будет полностью готово дорожное покрытие, откроется движение. В следующем году будут обновлены светофоры и освещение. В этом году планируем закончить ремонтные работы на всех участках Бердского шоссе. Таким образом, с учетом улицы Фабричной и Красного проспекта за несколько лет мы обновим существенную часть дорог правобережья, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Развязка на перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей - один из одиннадцати объектов, где ведется ремонт по нацпроекту БКАД. Работы стоимостью 98 миллионов рублей выполняет подрядная организация "Перлит-Строй". По проекту здесь будет расширена проезжая часть: появится дополнительная полоса для беспрепятственного выезда из Академгородка, водители будут двигаться направо под зеленую стрелку светофора, уступая дорогу только пешеходам. Расширение проезжей части будет и на повороте в Академгородок, увеличится так называемая зона накопления. Автомобили, ожидающие разрешающего сигнала светофора для поворота, не будут загораживать проезд машинам, двигающимся в прямом направлении.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

На участке протяженностью 750 метров будет обустроена ливневая канализация, которой раньше здесь не было, капитально отремонтированы тротуары, установлены светофоры, опоры освещения, нанесена разметка термопластиком.

Директора дорожно-благоустроительного комплекса компании "Перлит-Строй" Николай Лавров сообщил главе города, что работу осложняет большое количество коммуникаций, проложенных под землей. Прежде чем приступить к работе, их нужно перенести. Тем не менее, в сентябре подрядчик намерен закончить все асфальтобетонные работы.

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