Многие школьники в регионах Сибири не теряют летом время зря, несмотря на вынужденную самоизоляцию. Заниматься техническим творчеством, не выходя из дома, им помогают участники нового проекта фестиваля идей и технологий Rukami - онлайн-акселератора.

За два месяца было организовано более двухсот онлайн-сессий, семинаров, лекций и индивидуальных встреч с экспертами, тренерами и менторами, посвященных обмену лучшими практиками, созданию и развитию технологических кружков. В программе по трансформации кружков из офлайна в дистанционный формат приняли участие более 400 человек из 75 регионов России.

- По результатам курса, в первую очередь, пришло понимание, как дальше действовать. В нашем школьном кружке у детей просто нет технической возможности заниматься дистанционно, потому что для 3D-моделирования нужны достаточно мощные компьютеры. Благодаря онлайн-акселератору мы наметили возможные пути решения проблемы. Например, поиск спонсоров среди технических организаций, которые могли бы дать компьютеры напрокат, либо сервисов, которые используют облачное хранение и обработку данных, - прокомментировал свое участие в проекте преподаватель дополнительного образования по подготовке к WorldSkills Junior из новосибирской школы N165 Леонид Гаврилов.

Спустя считаные дни после программы выпускники акселератора запускают онлайн-лагеря, проводят мастер-классы и марафоны, разрабатывают новые образовательные продукты. И, что немаловажно, объединяются в межрегиональные команды и проекты, чтобы предложить своим ученикам новые форматы взаимодействия и вовлечения.

- Только за один месяц участниками акселератора стали более 400 человек. Они присоединились к нам, чтобы научиться работать онлайн и продолжить занятия с учениками во время вынужденного закрытия привычных площадок. Многие участники уже разработали и запустили новые онлайн-продукты. Есть и те, кто, познакомившись с коллегами из других регионов, создали совместные проекты. Я искренне рада, что, несмотря на сложные обстоятельства, организаторы кружков смогли найти для себя новый вектор развития, - отмечает руководитель проекта Rukami и директор Центра поддержки проектов по развитию талантов Национальной технологической инициативы Наталья Смелкова.