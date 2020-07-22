Новости

Поддержку во время пандемии получили семьи с более 26,5 миллионами детей 10:55
Главный анестезиолог-реаниматолог Дона умер от коронавируса 10:54
Захватившему заложников в украинском Луцке предъявили обвинения 10:53
В Судаке спасатели сняли туриста со скалы древней крепости 10:50
Ракова: В Москве 24 июля пройдет выпускной в Парке Горького 10:47
Мишустин озвучил базовые ценности правительства 10:42
В пострадавший от паводка город на Среднем Урале прибыл глава МЧС 10:42
Число случаев COVID-19 в Москве остается на низком уровне 10:41
На Кубани пойдет в суд дело о гибели туристов на катере в море 10:36
Мишустин поблагодарил правительство Медведева 10:32
Очаг коронавируса возник на Ондской ГЭС после ликвидации разлива масла 10:29
В Ирландии разрешили носить защитные экраны для лица вместо масок 10:23
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом 10:21
В Ульяновске чиновника обвинили в выдаче разрешений на охоту за взятки 10:21
На Вятке спасателя обвинили в неоказании помощи тонущему ребенку 10:11
Skoda представит конкурента Nissan Ariya 1 сентября 10:09
Lada Niva: изучаем комплектации дорогого внедорожника 10:03
В Ленобласти от удара током при обшивке ангара погибли двое рабочих 10:00
Видео: американский бронеавтомобиль перевернулся на севере Сирии 10:00
Ряд регионов России ожидает аномальное тепло 09:55
В Новгороде раскопали стену храма, построенного по заказу прототипа Садко 09:49
Семь отраслей экономики вышли из зоны риска 09:39
В Перми нашли виновных в гибели людей в отеле "Карамель" 09:39
Более 100 домов по программе реновации в столице подключат к электросетям 09:28
В Тюменской области гадюка укусила ребенка за ногу 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
22.07.2020 09:40
Рубрика: Общество

Конструируем онлайн

Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 160(8214)
Многие школьники в регионах Сибири не теряют летом время зря, несмотря на вынужденную самоизоляцию. Заниматься техническим творчеством, не выходя из дома, им помогают участники нового проекта фестиваля идей и технологий Rukami - онлайн-акселератора.
Начинать заниматься техническим творчеством можно уже в младшей школе. Фото: Пресс-служба фестиваля Rukami Начинать заниматься техническим творчеством можно уже в младшей школе. Фото: Пресс-служба фестиваля Rukami
Начинать заниматься техническим творчеством можно уже в младшей школе. Фото: Пресс-служба фестиваля Rukami

За два месяца было организовано более двухсот онлайн-сессий, семинаров, лекций и индивидуальных встреч с экспертами, тренерами и менторами, посвященных обмену лучшими практиками, созданию и развитию технологических кружков. В программе по трансформации кружков из офлайна в дистанционный формат приняли участие более 400 человек из 75 регионов России.

Фото: iStock
Исследование: Учеба на "удаленке" далась родителям сложнее, чем детям

- По результатам курса, в первую очередь, пришло понимание, как дальше действовать. В нашем школьном кружке у детей просто нет технической возможности заниматься дистанционно, потому что для 3D-моделирования нужны достаточно мощные компьютеры. Благодаря онлайн-акселератору мы наметили возможные пути решения проблемы. Например, поиск спонсоров среди технических организаций, которые могли бы дать компьютеры напрокат, либо сервисов, которые используют облачное хранение и обработку данных, - прокомментировал свое участие в проекте преподаватель дополнительного образования по подготовке к WorldSkills Junior из новосибирской школы N165 Леонид Гаврилов.

Спустя считаные дни после программы выпускники акселератора запускают онлайн-лагеря, проводят мастер-классы и марафоны, разрабатывают новые образовательные продукты. И, что немаловажно, объединяются в межрегиональные команды и проекты, чтобы предложить своим ученикам новые форматы взаимодействия и вовлечения.

- Только за один месяц участниками акселератора стали более 400 человек. Они присоединились к нам, чтобы научиться работать онлайн и продолжить занятия с учениками во время вынужденного закрытия привычных площадок. Многие участники уже разработали и запустили новые онлайн-продукты. Есть и те, кто, познакомившись с коллегами из других регионов, создали совместные проекты. Я искренне рада, что, несмотря на сложные обстоятельства, организаторы кружков смогли найти для себя новый вектор развития, - отмечает руководитель проекта Rukami и директор Центра поддержки проектов по развитию талантов Национальной технологической инициативы Наталья Смелкова.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина в Госдуме
В России начались испытания нового штурмового вертолета
Пушков ответил на требование США прекратить разработки ракет
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году