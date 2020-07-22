Кузина, Гага, Слива, Волна, Бакара - ни одно имя на табличках у клеток не повторялось дважды. А ведь специалисты новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН проводят эксперимент по одомашниванию лис уже шестьдесят лет. Для того чтобы выбрать очередную кличку, приходится пользоваться словарями, художественной, а иногда и научной литературой, затем сверять выбранные имена с уже использованными.

Помнят здесь и самую первую "добрую" лисицу, с которой начался эксперимент. Для ее беспокойного семейства тогда отвели небольшой домик, и до сих пор его здесь называют домом Пушинки. Но, к сожалению, с далеких 1960-х осталась не только эта постройка: вся инфраструктура питомника - начиная от клеток и заканчивая системой приготовления и подачи корма - безнадежно устарела.

На лисьих правах

Звероферма Новосибирского института, как и единственный в своем роде масштабный эксперимент по одомашниванию лис, известна во всем мире. Благодаря потрясающим результатам данные о ходе работы сибирских генетиков регулярно появляются в зарубежных научных журналах. Лисицы отсюда разъезжаются в образовательные центры Европы и США, но чаще всего просто в добрые руки в качестве домашних животных. Перед отъездом со зверофермы лисята проходят обязательную стерилизацию - новосибирские ученые сохраняют исключительные права на уникальный генофонд подопечных.

Но покидают ферму единицы, а постоянно живут и участвуют в эксперименте около семисот особей. Это не только сотни одомашненных лис, но и те, кто на генетическом уровне сохраняет осторожный нейтралитет по отношению к человеку, а также третья популяция - эти животные с людьми не церемонятся и ведут себя крайне агрессивно. Такие различия в поведении позволяют изучать влияние генетики на формирование привязанности к человеку.

Помимо лис, на звероферме содержат норок, которые также участвуют в научных экспериментах, в том числе по доместикации (одомашниванию). Прошедшие через строгий искусственный отбор животные буквально рвутся из клеток при виде человека, настолько сильна их любовь и привязанность к людям. Стоит открыть клетку, и лиса, готовая стать твоим лучшим другом, прыгает в объятия даже незнакомого человека. За какие-то полвека с небольшим эти животные прошли путь тысячелетней эволюции сегодняшних собак. Только, в отличие от них, лисы вынуждены ютиться в тесных клетках.

В институте уверены, что если ничего не сделать сейчас, то рано или поздно уникальный научный объект могут обвинить в нарушении требований содержания животных. Ведь во всем мире подобные нормы постоянно ужесточаются. По российским законам, питомник сегодня считается сельскохозяйственной зверофермой, то есть одомашненные генетиками лисы приравниваются к сельскохозяйственным животным, которых выращивают ради ценного меха. Согласно букве закона, научный питомник сегодня отвечает всем сегодняшним правилам. Но надолго ли это?

"Нервные" клетки

Еще в 2018 году со стороны Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в адрес федерального министерства науки была дана рекомендация: проработать вопрос о целевом выделении средств на реконструкцию комплекса зверофермы Института цитологии и генетики СО РАН. И дело, казалось бы, сдвинулось с мертвой точки. Весной прошлого года сибирский институт составил смету на выполнение работ, но, по словам специалистов ФИЦ, документы словно затерялись в миннауки России и денег питомник до сих пор не получил.

- В небольших клетках животное проводит всю свою жизнь. Но мы разводим лис не для того, чтобы продавать их шкуры, мы занимаемся изучением их поведения, - отмечает младший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики ИЦИГ СО РАН Дарья Шепелева. - Нужно, чтобы у животных было хорошее психоэмоциональное, физическое состояние. Для этого необходимо обеспечить им возможность жить внутри клетки так, как это происходит в природе, нужен больший простор, чтобы бегать, прыгать, копать, играть.

Специалисты института проработали проект клеток со всем необходимым технологическим обустройством. В общем-то, ничего сложного: пара особых задвижек, полочки для игр, возможность бесконтактной подачи еды и постоянного обеспечения водой да еще кое-какие хитрости для большего комфорта обитателей. Пока на средства института удалось соорудить лишь две отвечающие современным нормативам клетки, на подходе еще семь штук. Но нужны сотни клеток, а еще новая кормокухня и прочая инфраструктура. В общей сложности это обойдется в несколько сотен миллионов рублей.

Не слишком ли вы добры?

Необходимость в новых условиях содержания животных диктует и новый виток исследований, которые в этом году ведут генетики. В частности, ученых интересует нейрогенез (процесс создания новых клеток мозга) у животных с ручным и агрессивным поведением.

- Нам важно узнать, насколько интенсивнее рождаются новые нейроны у ручных лисиц по сравнению с неодомашненными, насколько эти процессы влияют на их поведение, - подчеркивает старший научный сотрудник лаборатории Юрий Гербек. - Мы уже знаем, что эта метаболическая сеть в организме начинается от витамина А, и, судя по всему, именно она затронута отбором на ручное поведение. Мы намерены изучить взаимосвязь системы продуцирования этого витамина и окситоцина, который называют "гормоном любви", хотя это и очень упрощенно.

По словам ученого, свои исследования на животных генетики ассоциируют с изучением механизмов агрессивного поведения человека. Ведь эти процессы влияют на асоциальное поведение, в том числе на склонность к совершению преступлений, вызывают нарушения в психике. В перспективе изучение агрессии у лис может дать толчок к лучшему пониманию поведения людей. Разумеется, и одомашненная популяция животных вносит свой вклад в науку.

- Если раньше мы ставили вопросы о стрессе, о снижении агрессии, то теперь рассуждать об этом не приходится - нет у этих лис никакой агрессии, - отмечает Юрий Гербек. - Нужно идти дальше и рассматривать факторы повышения дружелюбного поведения. Агрессивное поведение человека изучается давно, в первую очередь, потому что оно неприемлемо в обществе. Но ведь никто не отправит к психиатру того, кто считается чересчур добрым человеком.

Примеры подобных отклонений, хоть и очень скудно, но все же описаны в науке. Так, излишняя словоохотливость и добродушие присущи людям с синдромом Уильямса. Как уточняет Юрий Гербек, последние исследования показывают, что в эволюции домашних собак были близкие генетические изменения, правда, не связанные со слабоумием. Исследование же формирования дружелюбного поведения у лис, которое складывалось на глазах ученых, в свою очередь, может пролить свет не только на "нейрогенез доброты", но и на эволюцию человека в целом.

Кстати

На первом месте для генетиков, безусловно, наука, но все же ласковых, игривых лис со зверофермы ИЦИГ СО РАН нередко покупают в качестве домашних питомцев. Это позволяет регулировать в питомнике численность особей определенного пола для продолжения получения потомства. При этом сотрудники института отслеживают судьбы своих бывших подопечных и условия, в которых они живут. Содержать лису в квартире ученые не рекомендуют, для нее подойдет небольшой вольер рядом с частным домом. Хоть по отношению к человеку одомашненная лиса очень близка собаке, но все же более свободолюбива, а поведение ее может быть весьма непредсказуемым.

Уезжают животные и за границу, например, в США - там новосибирские лисицы даже стали героями одного из экологических центров. Надо сказать, за океаном требования к содержанию лис намного жестче, чем в России, в некоторых штатах их вообще запрещают заводить в качестве домашних питомцев. Сотрудникам зверофермы известны примеры, когда американцам, купившим лису, приходилось переезжать в другой штат. Стоимость лисенка для россиян - пятьдесят тысяч рублей, а иностранцам придется выложить сумму в три тысячи долларов.