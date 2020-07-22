В Иркутской области мошенника заставили вернуть украденные деньги

Благодаря кропотливой работе сотрудников СУ СК России по Иркутской области жители региона получили назад деньги, уплаченные недобросовестному "продавцу стройматериалов" за непроданный товар.

Многие из них выразили свою благодарность публично, отметив высокий профессионализм и принципиальность следователей СК России, а также их человечность и способность сопереживать.

По словам следователя следственного отдела по Октябрьскому району г. Иркутск СУ СК РФ по Иркутской области Кристины Плотниковой, мошенник уже вернул гражданам, пострадавшим от его действий, около 2,5 млн рублей. И должен вернуть еще около миллиона, однако эта сумма может увеличиться.

- Нам продолжают поступать обращения от жителей области, попавшихся на удочку обвиняемого, - отмечает она. - Установлены факты "продажи" стройматериалов в 2018-ом и в 2020-ом годах. Сейчас по делам проходят 83 потерпевших, но не исключено, что их больше. Соответственно, больше будет и сумма, которую необходимо вернуть.

В ходе следствия было установлено, что дела "бизнесмен" вел с размахом: покупателей приглашал в офис, расположенный в центре города, обещал поставить заказанный товар "в кратчайшие сроки", выдавал соответствующие документы и квитанции с печатями. Однако время шло, а оплаченных стройматериалов все не было.

- С возмущенными покупателями подследственный вел себя, как тонкий психолог: кому-то грубил и угрожал, перед кем-то оправдывался: мол, поставщики подвели, товар задержали на таможне, - отмечает следователь.

Сбор доказательств по делам, возбужденным в отношении предпринимателя, осложняет отсутствие финансовых документов: в большинстве случаев он просил оплатить товар наличными - и люди несли ему крупные суммы, 200 тысяч и более. Однако следователи продолжают работу. У подозреваемого были найдены и изъяты несколько папок с квитанциями (одна из них - с говорящим названием "Терпилы"), шесть ноутбуков и десять телефонов, посредством которых "продавец стройматериалов" общался с обманутыми клиентами. Сейчас весь этот арсенал направлен на экспертизу, ее результаты прольют свет на сомнительные финансовые операции и позволят предоставить суду неопровержимые факты.

По словам Кристины Плотниковой, в ближайшее время следствие будет завершено и материалы дела переданы в суд.

В апреле 2020 года следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутск СУ СК РФ по Иркутской области предпринимателю было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ. Тогда ущерб от его действий оценивался в 500 тысяч рублей. Мерой пресечения был выбран домашний арест.