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22.07.2020 12:53
Рубрика: Власть

Патруль в седле

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 160(8214)
Первый кавалерийский взвод конной полиции появился в Кузбассе.

Новое подразделение создано на базе патрульно-постовой службы УМВД России по городу Кемерову. В его составе десять лошадей, и среди них есть Эврика, Белль, Канкан, Апперкот и Кармелита. Конный патруль регулярно объезжает территории, обеспечивая порядок на массовых мероприятиях, которые возобновились в областном центре после перерыва из-за пандемии.

Фото: iStock
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Первые конные пары в кемеровской полиции образовались еще в 2009 году. И отлично проявили себя при патрулировании лесопарковых и прибрежных зон, скверов, частного жилого сектора и садовых обществ. Потому руководство главка и решило сформировать полноценный кавалерийский взвод. Сейчас в его составе 25 всадников. В этом году подразделение пополнилось тремя служебными лошадьми, которые пока проходят обучение под руководством опытных инструкторов.

Условия содержания животных и технику для их перевозки на днях проверил начальник областного ГУ МВД России генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов. Он отметил, что уже одно присутствие конных пар в общественных местах дает профилактический эффект. Сейчас прорабатывается вопрос о создании в Кемерове специальной добровольной дружины, в которую смогут влиться представители различных конных клубов.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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