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22.07.2020 09:05
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае задержана группа торговцев нелегальным оружием

Текст: Ирина Штерман

Сотрудниками полиции и ФСБ задержаны пятеро злоумышленников, подозреваемых в незаконной торговле оружием и боеприпасами, сообщается на сайте Главного управления МВД по Красноярскому краю.

Задержания прошли в Железногорске и Красноярске. При проведении обысков было изъято четыре пистолета, более 100 патронов, пять банок с порохом, комплектующие к оружию и боеприпасам. Кроме этого, в тайнике в лесном массиве недалеко от Железногорска оперативники обнаружили автомат, обрез охотничьего ружья и боеприпасы к ним.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Согласно заключениям экспертов, весь арсенал пригоден для стрельбы, а пистолеты, автомат и ружья переделаны из охолощенных аналогов.

Тут же выяснилось, что ранее один и задержанных обращался к своему приятелю с просьбой переделать охолощенное оружие в боевое и помогал подыскивать необходимые для этого инструменты, запчасти, пули, гильзы и порох для патронов. Второй подозреваемый сам "доводил до боеготовности" пистолеты и продавал их.

Возбуждены два уголовных дела по ч. 1 и 2 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Максимальное наказание по ним - лишение свободы на срок до 6 лет.

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