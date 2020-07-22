Мошенника, обманувшего одного из местных жителей под предлогом оказания услуг личного фитнес-тренера, разыскивают полицейские Анжеро-Судженска.

Объявление о таких услугах 25-летний горожанин увидел на одном из популярных интернет-сайтов. Списавшись с владельцем аккаунта, он перевел на указанный счет 26 тысяч рублей - за сертификат на онлайн-тренировки. Клиенту в ответ пообещали личное сопровождение и ежедневные консультации. Но когда молодой человек попытался уточнить время занятий, "фитнес-тренер" его сообщение проигнорировал и больше на связь не вышел. Пришлось обратиться в полицию.

- Уже известно, что номер счета, на который были переведены деньги, зарегистрирован в Московской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части второй статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Полицейские напоминают, что не стоит соглашаться на сомнительные сделки и переводить незнакомцам деньги. Тем более что в период самоизоляции отмечается всплеск дистанционных преступлений.

Так, 28-летняя новокузнечанка, экономист по профессии, перевела мошенникам полтора миллиона рублей. "Сотрудник службы безопасности банка", обратившись к женщине по имени-отчеству, сообщил, что ее личный кабинет взломан, и нужно перевести все деньги (около двухсот тысяч рублей) на "безопасные" счета. Когда это было сделано, поступило новое сообщение: "Мошенники пытаются оформить займы на ваше имя. Чтобы им помешать, нужно взять кредиты самой и вновь воспользоваться "безопасными" счетами". Жертва снова послушалась, заняв в пяти банках 1,3 миллиона рублей. Злоумышленникам, которых сейчас разыскивает полиция, грозит до десяти лет лишения свободы.