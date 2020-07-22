Новости

Начато производство первого приквела "Игры престолов" 11:17
Мишустин поддержал выделение допсредств на льготную сельскую ипотеку 11:15
В соцсетях стартовал флешмоб памяти Юрия Карякина 11:15
В Москве задержали злоумышленников, напавших на водителя автобуса 11:06
Netflix свернул производство сериала "Если бы" из-за гей-пропаганды 10:59
Поддержку во время пандемии получили семьи с более 26,5 миллионами детей 10:55
Главный анестезиолог-реаниматолог Дона умер от коронавируса 10:54
Захватившему заложников в украинском Луцке предъявили обвинения 10:53
В Судаке спасатели сняли туриста со скалы древней крепости 10:50
Ракова: В Москве 24 июля пройдет выпускной в Парке Горького 10:47
Мишустин озвучил базовые ценности правительства 10:42
В пострадавший от паводка город на Среднем Урале прибыл глава МЧС 10:42
Число случаев COVID-19 в Москве остается на низком уровне 10:41
На Кубани пойдет в суд дело о гибели туристов на катере в море 10:36
Мишустин поблагодарил правительство Медведева 10:32
Очаг коронавируса возник на Ондской ГЭС после ликвидации разлива масла 10:29
В Ирландии разрешили носить защитные экраны для лица вместо масок 10:23
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом 10:21
В Ульяновске чиновника обвинили в выдаче разрешений на охоту за взятки 10:21
На Вятке спасателя обвинили в неоказании помощи тонущему ребенку 10:11
Skoda представит конкурента Nissan Ariya 1 сентября 10:09
Lada Niva: изучаем комплектации дорогого внедорожника 10:03
В Ленобласти от удара током при обшивке ангара погибли двое рабочих 10:00
Видео: американский бронеавтомобиль перевернулся на севере Сирии 10:00
Ряд регионов России ожидает аномальное тепло 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
22.07.2020 11:11
Рубрика: Происшествия

"Тренер" на связь не вышел

Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 160(8214)
Мошенника, обманувшего одного из местных жителей под предлогом оказания услуг личного фитнес-тренера, разыскивают полицейские Анжеро-Судженска.

Объявление о таких услугах 25-летний горожанин увидел на одном из популярных интернет-сайтов. Списавшись с владельцем аккаунта, он перевел на указанный счет 26 тысяч рублей - за сертификат на онлайн-тренировки. Клиенту в ответ пообещали личное сопровождение и ежедневные консультации. Но когда молодой человек попытался уточнить время занятий, "фитнес-тренер" его сообщение проигнорировал и больше на связь не вышел. Пришлось обратиться в полицию.

Мошенники списали с чужой банковской карты 5 миллионов рублей

- Уже известно, что номер счета, на который были переведены деньги, зарегистрирован в Московской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части второй статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Полицейские напоминают, что не стоит соглашаться на сомнительные сделки и переводить незнакомцам деньги. Тем более что в период самоизоляции отмечается всплеск дистанционных преступлений.

Так, 28-летняя новокузнечанка, экономист по профессии, перевела мошенникам полтора миллиона рублей. "Сотрудник службы безопасности банка", обратившись к женщине по имени-отчеству, сообщил, что ее личный кабинет взломан, и нужно перевести все деньги (около двухсот тысяч рублей) на "безопасные" счета. Когда это было сделано, поступило новое сообщение: "Мошенники пытаются оформить займы на ваше имя. Чтобы им помешать, нужно взять кредиты самой и вновь воспользоваться "безопасными" счетами". Жертва снова послушалась, заняв в пяти банках 1,3 миллиона рублей. Злоумышленникам, которых сейчас разыскивает полиция, грозит до десяти лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Видеотрансляция: Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства
В России начались испытания нового штурмового вертолета
Пушков ответил на требование США прекратить разработки ракет
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина