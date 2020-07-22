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22.07.2020 16:22
Рубрика: Общество

В Новосибирском зоопарке у кустарниковых собак родились "щенята-мишки"

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

У семейства кустарниковых собак, которое содержится в Новосибирском зоопарке, появилось пополнение - двое щенят. Об этом специалисты учреждения сообщили на странице в Instagram, а пользователи сети отметили, что малыши очень напоминают медвежат.

Детеныши появились у пары кустарниковых собак Боба и Маны около месяца назад. Теперь они ненадолго выходят из родительского домика и интересуются тем, что происходит в вольере и за его пределами. Так что у посетителей уже есть шанс увидеть малышей.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Ветеринары наблюдали за семейством все это время и определили, что со щенками все в порядке, медицинская помощь никому не требуется. При осмотре они установили пол потомства, это две девочки.

- Самцы кустарниковых собак - отличные папы, - отмечают специалисты зоопарка. - Наш Боб очень рад потомству, он заботится и о дочках, и о Мане. Сейчас настало время знакомить щенков с взрослой едой, и родители носят им в домик небольшие кусочки мяса. С каждым днем продолжительность их прогулок будет увеличиваться, и за семейством будет очень интересно наблюдать.

Кустарниковые собаки весьма социальные животные и не терпят одиночества. Взрослые особи охотно играют с малышами. Они содержатся в Новосибирском зоопарке с 2016 года, при этом на следующее лето, после их появления здесь, пара уже принесла первое потомство.

Кустарниковая собака неслучайно считается одним из самых необычных представителей семейства псовых, взрослые особи скорее напоминают выдру, нежели собаку. На их лапах даже есть перепонки. В природе эти зверята обитают на территории Центральной и Южной Америки, но встречаются очень редко, причем в зоопарках мира тоже.

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