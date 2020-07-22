Медицинская помощь стала ближе маленьким пациентам: карантин не помешал детским больницам и поликлиникам стать более современными и уютными - они оснащаются передовой техникой, внедряют принципы "бережливости". Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" до конца года в России построят пять новых детских больниц, а через два года - их будет уже сорок. Корреспонденты "РГ" увидели перевоплощение клиник своими глазами.

Красиво и уютно

В Амурской области обновят сразу 70 детских поликлиник - в Райчихинске, Тынде, Зее, Константиновке, Свободном и Благовещенске. Это обойдется в 240 миллионов рублей - по специальному региональному проекту. В мае уже началась реконструкция детской поликлиники № 1 в Благовещенске. Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, с нее начался масштабный ремонт детских медучреждений в регионе.

В результате ремонта изменится не только интерьер, но и функционал помещений.

- Прививочный и процедурный кабинеты будут располагаться отдельно. У хирургического и ортопедического кабинетов появится перевязочная. Будет организован фильтр для приема детей с признаками инфекционных заболеваний, маршрутизируем кабинеты - это позволит избежать скопления людей в коридорах, - рассказывает заведующая поликлиникой № 1 Татьяна Ялама. - Словом, после ремонта будет хорошо, красиво и уютно - и деткам, и врачам, и родителям.

В поликлинике Тынды ремонт начался 9 июля, рабочие уже сняли со стен кафель и штукатурку, демонтировали стояки и напольную плитку. Далее - отделочные работы, установка систем видеонаблюдения, электроснабжения, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации. Своего часа ждут и другие лечебные учреждения.

Ремонт для Ариши

В Ульяновской области благодаря нацпроекту "Здравоохранение" закончили капитальный ремонт детской поликлиники в Барышской районной больнице. Его буквально сделали за год. И в начале июня она снова распахнула двери для пациентов. Она обслуживает более 6300 детей четырех участков.

Главный врач больницы Александр Мурзаков рассказывает, что на ремонт потратили примерно 6,5 миллиона рублей из областной казны. А на федеральные два миллиона рублей закупили современный аппарат УЗИ.

- Еще во время ремонта заменили инженерные сети, окна и двери, мебель, - перечисляет он, - сделали крытую колясочную, кол-центр, открытую регистратуру, игровую зону для детей.

Мама маленькой годовалой пациентки Ариши не скрывает радости:

- Зашли сегодня в поликлинику и обомлели, ну какая же красота - чисто, уютно... Медикам легче работать в таких условиях, а нашим детям - выздоравливать.

Операция - по видеосвязи

Возможность дышать самостоятельно подарили хирурги четырехмесячному жителю Кемерова с помощью современных технологий. Эндоскопическая операция по расширению просвета трахеи - сложнейшая. Все манипуляции выполняются через мельчайшие проколы в грудной клетке. А когда на операционном столе младенец, от врачей требуется поистине ювелирная точность: ведь работать им приходится инструментами диаметром не более трех миллиметров.

Во всем мире подобные вмешательства выполняют нечасто. И - лишь в трех медицинских центрах: в голландском Утрехте, американском Бостоне и российском Иркутске. В последнем опыт проведения таких операций есть лишь у главного детского хирурга Сибирского федерального округа Юрия Козлова. Но из-за сложной эпидемиологической ситуации он выехать в Кузбасс не смог. И тогда на помощь пришла телемедицина…

Врачи Кузбасской областной детской клинической больницы - заведующий отделением общей хирургии Евгения Полуконова, детский хирург Максим Тарасов и завотделением анестезиологии-реанимации Александр Конев - в назначенное время заняли рабочие места в операционной, а Юрий Козлов - у телемонитора в иркутской клинике. Он контролировал процесс на расстоянии - по видеосвязи в режиме реального времени. Следил за всеми этапами, давал рекомендации и при необходимости корректировал действия кемеровчан. Не упустить ни одной мельчайшей детали позволила современная телеаппаратура, поступившая медикам по нацпроекту "Здравоохранение". Теперь малыш дышит сам, его жизнь вне опасности.