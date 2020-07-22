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22.07.2020 17:48
Рубрика: Общество

Строят и лечение улучшают

В регионах открываются новые детские больницы, а поликлиники после ремонта пополняются самым современным оборудованием
Текст: Татьяна Дмитракова (Благовещенск) , Ольга Дмитренко (Ульяновск) , Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8215)
Медицинская помощь стала ближе маленьким пациентам: карантин не помешал детским больницам и поликлиникам стать более современными и уютными - они оснащаются передовой техникой, внедряют принципы "бережливости". Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" до конца года в России построят пять новых детских больниц, а через два года - их будет уже сорок. Корреспонденты "РГ" увидели перевоплощение клиник своими глазами.
Спасти четырехмесячного ребенка кемеровским хирургам помогла телемедицина. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Кемеровской области Спасти четырехмесячного ребенка кемеровским хирургам помогла телемедицина. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Кемеровской области
Спасти четырехмесячного ребенка кемеровским хирургам помогла телемедицина. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Кемеровской области

Красиво и уютно

В Амурской области обновят сразу 70 детских поликлиник - в Райчихинске, Тынде, Зее, Константиновке, Свободном и Благовещенске. Это обойдется в 240 миллионов рублей - по специальному региональному проекту. В мае уже началась реконструкция детской поликлиники № 1 в Благовещенске. Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, с нее начался масштабный ремонт детских медучреждений в регионе.

В результате ремонта изменится не только интерьер, но и функционал помещений.

- Прививочный и процедурный кабинеты будут располагаться отдельно. У хирургического и ортопедического кабинетов появится перевязочная. Будет организован фильтр для приема детей с признаками инфекционных заболеваний, маршрутизируем кабинеты - это позволит избежать скопления людей в коридорах, - рассказывает заведующая поликлиникой № 1 Татьяна Ялама. - Словом, после ремонта будет хорошо, красиво и уютно - и деткам, и врачам, и родителям.

В поликлинике Тынды ремонт начался 9 июля, рабочие уже сняли со стен кафель и штукатурку, демонтировали стояки и напольную плитку. Далее - отделочные работы, установка систем видеонаблюдения, электроснабжения, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации. Своего часа ждут и другие лечебные учреждения.

Ремонт для Ариши

В Ульяновской области благодаря нацпроекту "Здравоохранение" закончили капитальный ремонт детской поликлиники в Барышской районной больнице. Его буквально сделали за год. И в начале июня она снова распахнула двери для пациентов. Она обслуживает более 6300 детей четырех участков.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Главный врач больницы Александр Мурзаков рассказывает, что на ремонт потратили примерно 6,5 миллиона рублей из областной казны. А на федеральные два миллиона рублей закупили современный аппарат УЗИ.

- Еще во время ремонта заменили инженерные сети, окна и двери, мебель, - перечисляет он, - сделали крытую колясочную, кол-центр, открытую регистратуру, игровую зону для детей.

Мама маленькой годовалой пациентки Ариши не скрывает радости:

- Зашли сегодня в поликлинику и обомлели, ну какая же красота - чисто, уютно... Медикам легче работать в таких условиях, а нашим детям - выздоравливать.

Операция - по видеосвязи

Возможность дышать самостоятельно подарили хирурги четырехмесячному жителю Кемерова с помощью современных технологий. Эндоскопическая операция по расширению просвета трахеи - сложнейшая. Все манипуляции выполняются через мельчайшие проколы в грудной клетке. А когда на операционном столе младенец, от врачей требуется поистине ювелирная точность: ведь работать им приходится инструментами диаметром не более трех миллиметров.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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Во всем мире подобные вмешательства выполняют нечасто. И - лишь в трех медицинских центрах: в голландском Утрехте, американском Бостоне и российском Иркутске. В последнем опыт проведения таких операций есть лишь у главного детского хирурга Сибирского федерального округа Юрия Козлова. Но из-за сложной эпидемиологической ситуации он выехать в Кузбасс не смог. И тогда на помощь пришла телемедицина…

Врачи Кузбасской областной детской клинической больницы - заведующий отделением общей хирургии Евгения Полуконова, детский хирург Максим Тарасов и завотделением анестезиологии-реанимации Александр Конев - в назначенное время заняли рабочие места в операционной, а Юрий Козлов - у телемонитора в иркутской клинике. Он контролировал процесс на расстоянии - по видеосвязи в режиме реального времени. Следил за всеми этапами, давал рекомендации и при необходимости корректировал действия кемеровчан. Не упустить ни одной мельчайшей детали позволила современная телеаппаратура, поступившая медикам по нацпроекту "Здравоохранение". Теперь малыш дышит сам, его жизнь вне опасности.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Дальний Восток СФО Кемеровская область ПФО Ульяновская область ДФО Амурская область Национальные проекты 2019-2024

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