В Томске фестиваль европейского кино впервые пройдет онлайн

В этом году ставший традиционным в Томске фестиваль европейского кино впервые пройдет в онлайн-формате. Об этом договорились губернатор региона Сергей Жвачкин и посол Европейского Союза в России Маркус Эдерер.

Стороны решили не отказываться от проведения фестиваля из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

- Пандемия covid-2019 помешала многим планам, однако совместная работа будет продолжена, - сказал Сергей Жвачкин. - Мы с вами заложили прочный фундамент, и время показало, что основа нашего сотрудничества, нашей дружбы - крепкая.

Губернатор и посол ЕС "встретились" во время видеоконференцсвязи, в ходе которой обсудили перспективы сотрудничества региона с европейскими странами. В числе основных направлений - визит германской бизнес-делегации в Томск и совместные проекты томичей и австрийцев в сфере лесопромышленного комплекса. Губернатор и глава европейской дипломатической миссии отметили, что все намеченные мероприятия пройдут после завершения пандемии коронавируса.

По словам Маркуса Эдерера, ЕС уделяет особое внимание теме изменения климата и ждет от томских партнеров активного участия в европейских проектах и инициативах в этой сфере.

Изучение лучших региональных и национальных практик, по мнению участников видеоконференции, позволит найти решения в борьбе с коронавирусом. Сегодня это приоритетно для сфер здравоохранения и образования как российских регионов, так и европейских стран.

- В борьбе с коронавирусом главная задача - найти баланс между здоровьем людей и здоровьем экономики. Мы в Томской области вместе с обществом и бизнесом этот баланс находим, - сообщил глава региона.

Не менее важным стороны считают сотрудничество в сфере культуры. В связи с этим, как отметили Сергей Жвачкин и Маркус Эдерер, четвертому фестивалю кино стран ЕС - быть. По традиции он пройдет в Томске в конце ноября. Правда, впервые в режиме онлайн.

Во встрече также приняли участие вице-губернатор по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин и начальник департамента международных и региональных связей администрации Томской области Алексей Стуканов.

Справка "РГ"

На третьем фестивале европейского кино зрители смогли увидеть 15 фильмов из 15 европейских стран, в том числе из Италии, Дании, Швеции, Германии. Впервые фестиваль прошел в 2017 году, а в 2018-м губернатор Сергей Жвачкин предложил сделать смотр фильмов ежегодным. Организаторами фестиваля выступают представительство Евросоюза в России и администрация Томской области.