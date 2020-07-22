ФСБ опубликовала видео перестрелки с боевиками в Кабардино-Балкарии

ФСБ опубликовало кадры боестолкновения с террористами в горах Кабардино-Балкарии. На оперативном видео показана перестрелка спецназа с боевиками.

После скоротечного боя и уничтожения бандитов, показан их оборудованный схрон с оружием газовыми баллонами и продуктами. Как сообщили корреспонденту "РГ" в ЦОС ФСБ, в результате разведывательно-поисковых мероприятий четверо разыскиваемых боевиков были обнаружены в горно-лесистой местности Чегемского района КБР.

"В ходе мероприятий по задержанию террористами оказано вооруженное сопротивление, при котором они получили ранения, несовместимые с жизнью. На месте боестолкновения обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы", - отметили в спецслужбе.

На других кадрах показано как спецназ заходит в одну из квартир в Налтьчике, после чего уже сапер в защитном костюме аккуратно выносит на улицу спортивную сумку с находящимся в ней взрывным устройством. "В Нальчике по месту конспиративного проживания предполагаемых террористов было найдено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта", - сообщили в спецслужбе.

По данным ЦОС, сторонники террористической ячейки запрещенной в РФ МТО "Исламское государство" готовили в Нальчике теракт против сотрудников правоохранительных органов, который был предотвращен ФСБ и МВД на стадии подготовки.