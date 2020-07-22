ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на территории Кабардино-Балкарской Республики. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, его готовили четверо сторонников "Исламского государства" (террористической организации, запрещенной в РФ).

Боевиков обнаружили сотрудники ФСБ совместно со специалистами МВД региона в горно-лесной местности Чегемского района республики, при задержании они оказали сопротивление и были ликвидированы на месте.

- На месте боестолкновения обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 205 ("Террористический акт") и статьям 223 ("Незаконное изготовление оружия") УК РФ. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, - подчеркнули в ЦОС ФСБ.

Также силовики вышли на конспиративную квартиру боевиков в Нальчике. Там было найдено готовое взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатки и средства связи, в которой осталась история переписки с боевиками международной террористической организации. В переписке, в частности, обсуждалось проведение теракта против силовиков республики.