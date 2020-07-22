Курорт "Архыз" возобновил работу после пандемии COVID-19

В Карачаево-Черкесии возобновил работу курорт "Архыз". Любителям активного отдыха доступен подъем на канатной дороге, открылись гостиницы, рестораны и кафе.

Первые туристы уже прибыли из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и других регионов России. От путешественников не требуется никаких медицинских справок - только следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Для безопасности и профилактики распространения COVID-19 в местах общего пользования курорта проводится регулярная дезинфекция поверхностей, а проезд на канатных дорогах возможен только по два человека в кабинке.

- В новом летнем сезоне упор сделан на развитие индивидуального туризма. Разработаны пешие походы по горным склонам для небольших групп отдыхающих и семей с детьми. Самый ожидаемый туристами поход - легендарный советский пеший маршрут от Архыза до Красной Поляны. Он рассчитан на восемь дней, - сообщили "РГ" в пресс-службе Курорты Северного Кавказа.

Кроме того, отдыхающие могут совершить конные туры, посетить самую высотную в России метеорологическую станцию и познакомиться с бытом и кухней народов Северного Кавказа. Для доступности тарифы на канатку остались на уровне прошлого года, а для участников горных походов действует специальный тариф на подъемник.

Отметим, что в высокий сезон ежедневно курорт посещают несколько тысяч любителей активного отдыха. В частности, 4 января на "Архызе" был поставлен рекорд по количеству единовременно пребывающих на склонах туристов - 7 587 человек.

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