В КБР шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Кабардино-Балкарии на федеральной трассе "Кавказ" в ДТП с отечественной "Газелью", перевозившей пассажиров, пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным правоохранителей, днем 21 июля 53-летний водитель "Газели" столкнулся с автомобилем Toyota Camry на участке дороги Нальчик - Нарткала. Это произошло во время разворота на проезжей части, причем "Газель" заехала за дорожную разметку. После аварии маршрутка вылетела с трассы и опрокинулась в кювет. В этот момент в салоне машины находилось несколько человек.

- После аварии в больницу доставили восемь пассажиров маршрутки, среди которых была и 15-летняя девочка, - сообщили в пресс-службе МВД по КБР. - После осмотра врачами в ГБУЗ РКБ МЗ по Кабардино-Балкарской Республике госпитализированы 36-летняя жительница города Нарткала, 19-летний парень, также житель Нарткалы, 44-летняя уроженка Республики Дагестан и 53-летняя женщина, проживающая в Нальчике.

По данным полиции, амбулаторное лечение на дому назначено 55-летней женщине из села Лечинкай и 15-летней девочке - уроженке села Кахун. Двое других участников ДТП - 22-летняя жительница села Старый Черек и 45-летняя жительница Нальчика, - не пострадали,к ак и водители автомобилей.

Известно, что мужчины, управлявшие машинами, имели большой стаж вождения (20 и 30 лет), ранее в ДТП не участвовали и в момент аварии находились в трезвом состоянии. Водитель маршрутки имел соответствующую лицензию.

По факту столкновения проводится проверка, назначена автотехническая экспертиза.