БелАЭС может стать поставщиком электроэнергии для высокоскоростной магистрали

Белорусская АЭС, пояснил он, пуск которой уже не за горами, даст "значительный приток дополнительной энергии", а следовательно, убежден Кубрин, надо разрабатывать энергоемкие проекты. "Это может быть и малотоннажная химия, и стекольное производство, новая металлургия. И естественно, сам бог велел говорить о такой тематике, как высокоскоростная магистраль", - считает заместитель госсекретаря СГ.
По его словам, создание магистрали Санкт-Петербург - Минск - Варшава - Гамбург, стоимость строительства которой, как известно, предварительно оценивалась до 40 миллиардов долларов, обсуждается "на самом высоком уровне в России и Беларуси". В принципе, полагает Кубрин, "если правильно организовать взаимодействие с Западной Европой, то Беларусь вообще может выступить в качестве опционного, основного источника электроэнергии на всем протяжении функционирования высокоскоростной магистрали".
Как уже информировал "СОЮЗ", белорусский первенец атомной энергетики в Гродненской области с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, сооружен по российскому проекту вблизи Островца. Его генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Пуск первого блока АЭС намечен на начало будущего года.