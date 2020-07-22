БелАЭС может стать поставщиком электроэнергии для высокоскоростной магистрали

Идея трансевропейской высокоскоростной магистрали, которая могла бы соединить европейские города-побратимы Санкт-Петербург и Гамбург, может быть реализована и с привлечением энергетических ресурсов Беларуси. Возможность осуществления такого трехстороннего проекта не исключает заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин, который принял 22 июля участие в онлайн-конференции "Мирный атом в Беларуси: выгоды и перспективы".

Белорусская АЭС, пояснил он, пуск которой уже не за горами, даст "значительный приток дополнительной энергии", а следовательно, убежден Кубрин, надо разрабатывать энергоемкие проекты. "Это может быть и малотоннажная химия, и стекольное производство, новая металлургия. И естественно, сам бог велел говорить о такой тематике, как высокоскоростная магистраль", - считает заместитель госсекретаря СГ.

По его словам, создание магистрали Санкт-Петербург - Минск - Варшава - Гамбург, стоимость строительства которой, как известно, предварительно оценивалась до 40 миллиардов долларов, обсуждается "на самом высоком уровне в России и Беларуси". В принципе, полагает Кубрин, "если правильно организовать взаимодействие с Западной Европой, то Беларусь вообще может выступить в качестве опционного, основного источника электроэнергии на всем протяжении функционирования высокоскоростной магистрали".

Как уже информировал "СОЮЗ", белорусский первенец атомной энергетики в Гродненской области с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, сооружен по российскому проекту вблизи Островца. Его генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Пуск первого блока АЭС намечен на начало будущего года.