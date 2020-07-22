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22.07.2020 10:54
Рубрика: Происшествия

Принцип справедливости

Руководитель СК по Ленобласти: Мы не только расследуем уголовные дела
Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 160(8214)
Последствия самоизоляции еще долго будут изучать социологи и... следователи. За последние месяцы выросло число бытовых преступлений, а вот количество происшествий на рабочих местах, наоборот, снизилось - сказался перевод сотрудников на "удаленку". Как говорит Сергей Сазин, руководитель Следственного управления СК РФ по Ленинградской области, в регионе на структуре происшествий сказалось также раннее открытие дачного сезона. О самых резонансных делах, которые находятся в его ведении, Сергей Сазин рассказал в интервью "РГ".
Сергей Сазин, руководитель Следственного управления СК РФ по Ленинградской области. Фото: Сергей Николаев / РГ Сергей Сазин, руководитель Следственного управления СК РФ по Ленинградской области. Фото: Сергей Николаев / РГ
Сергей Сазин, руководитель Следственного управления СК РФ по Ленинградской области. Фото: Сергей Николаев / РГ

Сергей Тихонович, вы не так давно пришли в Следственный комитет по Ленинградской области. Оцените свежим взглядом, какова ситуация в регионе?

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Сергей Сазин: В следственное управление по Ленинградской области меня назначили в сентябре прошлого года. Регион тревожный. К примеру, Всеволожский район, где фактически проживают два миллиона человек, и, как следствие, происшествий в районе достаточно.

Пандемия, конечно, повлияла на состояние преступности. Люди поехали на самоизоляцию на дачи, произошел рост числа бытовых преступлений, в том числе с тяжкими последствиями. В ряде случаев это связано с употреблением алкоголя.

Недавно в Выборге возбуждено уголовное дело после гибели многодетной семьи при пожаре. И сейчас обвинение предъявлено чиновникам из администрации. Почему?

Сергей Сазин: Самое главное, что эта ситуация возникла не одномоментно. Еще в 2018 и в 2019 годах местной комиссией по делам несовершеннолетних рассматривались материалы по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей в этой многодетной семье. В дом приходили чиновники, составляли акты. В частности, было установлено, что в мансарде дома электрооборудование смонтировано с нарушениями - а то, что семья в принципе живет в помещении, для этого непригодном, нигде не отображено. Ни одно должностное лицо не предприняло мер для того, чтобы помочь семье переселить детей в человеческие условия. Обвинение по статье "халатность" предъявлено начальнику отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации Выборгского района.

Фото: Из архивов градозащитных организаций
Кто поджигает исторические здания в Новой Ладоге

Недавно обвинения по статье "халатность" были предъявлены бывшим и нынешним главам Новой Ладоги из-за пожаров в исторических зданиях. Как вы считаете, что должны были сделать чиновники, чтобы защитить памятники?

Сергей Сазин: Пожары в Новой Ладоге происходят не первый год, в общей сложности сгорело уже шесть домов-памятников. После каждого случая органами внутренних дел возбуждались уголовные дела. Сейчас наши следователи их забрали по согласованию с прокурором. Мы приложим все усилия на поиск тех, кто совершил поджоги. Но также важно установить и привлечь к ответственности тех, кто позволил уничтожить объекты культурного наследия.

В Новой Ладоге на должностных лиц этого муниципального образования в установленном порядке возложены охранные обязательства по обеспечению сохранности зданий-памятников и их противопожарного содержания. При этом никаких мер для этого не принималось. Нам объясняют, что на это нет финансовых средств. Но возникает вопрос к местной администрации: почему не искали выхода из ситуации, не обращались в региональные органы власти, не привлекали фонды?

Регулярно возбуждаются уголовные дела в отношении чиновников, причем высокопоставленных. К вам приходят предприниматели и жалуются, что с них требуют взятку?

Сергей Сазин: Говоря откровенно, обращения граждан, предпринимателей - это важный, но не основной для нас способ получения подобной информации. Чаще выявление преступлений коррупционной направленности происходит за счет совместной деятельности следователей и оперативных сотрудников.

Например, буквально на днях благодаря хорошо спланированной совместной работе наших следователей и сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области была задержана начальник одного из отделов администрации Никольского городского поселения Тосненского района, которая подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

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По одной из версий, чиновница организовала заключение и оплату фиктивных муниципальных контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок, общая их сумма - 20 миллионов рублей. Но дело в том, что этих "ликвидированных" свалок в этом районе не существовало.

Следственный комитет не только расследует дела, но и выступает с законодательными инициативами. Можете привести примеры?

Сергей Сазин: В нашем производстве находится уголовное дело по фактам систематического получения взяток организованной группой лиц в составе сотрудников УГИБДД и Ространснадзора. Деньги они получали за то, чтобы не привлекать к ответственности грузоперевозчиков, которые ездят по дорогам с перевесом.

Выяснилось, что на территории Ленобласти отсутствуют постоянно действующие стационарные пункты весогабаритного контроля.

Существует федеральный проект, в рамках которого на автомобильных дорогах Ленинградской области предусмотрено строительство 40 подобных автоматизированных пунктов. Но сроки его реализации определены до 2024 года. То есть до этого времени грузоперевозчики должны ездить и понимать, что в любой момент их остановят и оштрафуют. Или, возможно, потребуют взятку.

Мы обратились к губернатору Ленобласти с инициативой о пересмотре сроков реализации федерального проекта. Решение было принято положительное.

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Возник второй вопрос: а почему "крайними" остаются грузоперевозчики, ведь зачастую не они решают, с каким весом ехать. Выяснилось, что действующее законодательство не предусматривает контроля за отправкой и приемкой перегруженного транспорта. В Ленобласти существенное количество грузоотправителей - это компании, разрабатывающие, например, карьеры по добыче песка и щебня. Многие грузоотправители навязывают транспортным компаниям условия работы на рынке, нарушая нормы погрузки. Мы пришли к выводу, что данную ситуацию возможно исправить путем внесения дополнений в закон "О недрах".

Инициатива следственного управления признана целесообразной и одобрена Заксобранием Ленобласти, подготовлены законопроект и обращение в Государственную думу о внесении изменений в федеральный закон.

Недавно между СК по Ленобласти и поисковым отрядом "Ингрия" было заключено соглашение о сотрудничестве. Как происходит взаимодействие следователей с поисковыми отрядами?

Сергей Сазин: Соглашения заключены с целым рядом поисковых отрядов. Это не только "Ингрия", но и, например, "Крылья Родины", "Витязь", есть соглашение с военно-патриотическим центром "Дзержинец".

В целях сохранения памяти об участниках войны, проведения поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и погребенных останков, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, сотрудниками следственного управления проводится архивно-поисковая работа.

Например, в марте 2020 года было обнаружено место падения советского истребителя американского производства Р-40 "Томагавк" на территории Мгинского поселения Кировского района между деревнями Погостье, Назия и Шум, найдены останки погибшего советского летчика. По знакам различия лейтенанта ВВС РКК, а также найденному при нем рапорту на имя Кочерги Павла Петровича удалось установить личность. Оказалось, что летчик не вернулся с боевого задания после воздушного боя 16 марта 1942 года и считался пропавшим без вести.

О патриотизме

Что происходит дальше с данными, полученными в ходе исторических расследований - например, на местах массовых расстрелов мирных жителей во время Великой Отечественной войны?

Сергей Сазин: После завершения следствия данные будут доступны в архивах, так что ученые-историки, которые занимаются изучением того или иного периода, смогут использовать их.

Такие исторические расследования очень важны. За давностью лет уже не привлечь к уголовной ответственности людей, которые лично проводили расстрелы. Но информация, которую удается получить в ходе поисковых работ или в архивах, направлена на важнейшую задачу патриотического воспитания - борьбу с фальсификацией истории. Потому к работе привлекается молодое поколение, чтобы никакие провокации им не были страшны. Мы все видим, что попытки исказить историю есть, но в материалах уголовных дел содержатся объективные данные о погибших, экспертиза подтверждает причины их смерти, все задокументировано. С такими фактами не поспоришь, у фашистских злодеяний нет сроков давности.

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