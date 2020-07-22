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22.07.2020 12:40
Рубрика: Происшествия

Петербуржец угнал автомобиль на эвакуаторе

Текст: Вера Черенева

Во Фрунзенский районный суд Петербурга передано необычное уголовное дело об угоне. Для совершения преступления использовался эвакуатор, сообщает прокуратура Северной столицы.

Фото: iStock
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По версии следствия, мужчина, который ранее не имел конфликтов с законом, увидел в одном из дворов автомобиль Mazda MPV. Машина настолько приглянулась петербуржцу, что он решил ее угнать.

У мужчины был дальний знакомый, который работает на эвакуаторе. Петербуржец наврал водителю, что иномарка принадлежит ему, но машина неисправна и ее нужно перегнать в другой район города. Водитель согласился, за труды взял три тысячи рублей.

Перемещение иномарки на эвакуаторе по городу прошло легко. Получивший иномарку петербуржец снял с нее самые дорогие детали и продал, правда, полностью разобрать машину на запчасти у него не получилось: злоумышленника нашли полицейские. В ближайшее время мужчине придется отвечать перед судом, уголовное дело возбуждено по статье "Кража".

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