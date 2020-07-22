Петербуржец угнал автомобиль на эвакуаторе

Во Фрунзенский районный суд Петербурга передано необычное уголовное дело об угоне. Для совершения преступления использовался эвакуатор, сообщает прокуратура Северной столицы.

По версии следствия, мужчина, который ранее не имел конфликтов с законом, увидел в одном из дворов автомобиль Mazda MPV. Машина настолько приглянулась петербуржцу, что он решил ее угнать.

У мужчины был дальний знакомый, который работает на эвакуаторе. Петербуржец наврал водителю, что иномарка принадлежит ему, но машина неисправна и ее нужно перегнать в другой район города. Водитель согласился, за труды взял три тысячи рублей.

Перемещение иномарки на эвакуаторе по городу прошло легко. Получивший иномарку петербуржец снял с нее самые дорогие детали и продал, правда, полностью разобрать машину на запчасти у него не получилось: злоумышленника нашли полицейские. В ближайшее время мужчине придется отвечать перед судом, уголовное дело возбуждено по статье "Кража".