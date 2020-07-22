В Калининградской области автопарк службы скорой медицинской помощи (СМП) пополнили десять новых реанимобилей.

Три из них впервые отправятся за пределы областного центра - в Гвардейск, Ладушкин и один из приморских муниципалитетов. Семь машин заступят на "службу" на городской станции скорой помощи в Калининграде.

Такое перераспределение ресурсов стало возможным благодаря объединению всех подстанций скорой помощи в одно юридическое лицо. Пилотный проект по созданию единой региональной службы СМП Калининградская область реализует по поручению Минздрава России.

- Он позволил нам обеспечить техникой те районы, которые ранее не удавалось обеспечивать, - отмечает министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

По словам министра, в начале августа калининградский медицинский автопарк пополнят восемь машин экстренной медицинской помощи. Деньги на их покупку, 22,2 миллиона рублей, выделила областная казна. Кроме того, существует договоренность о поставке в регион еще 17 скорых в рамках федеральной программы.