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22.07.2020 17:31
Рубрика: Культура

Русский музей открыл первый музейный онлайн-кинотеатр

Текст: Светлана Мазурова ( Санкт-Петербург)
Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев провел онлайн-встречу, на которой рассказал о новых проектах музея. Фото: Пресс-служба Русского музея Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев провел онлайн-встречу, на которой рассказал о новых проектах музея. Фото: Пресс-служба Русского музея
Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев провел онлайн-встречу, на которой рассказал о новых проектах музея. Фото: Пресс-служба Русского музея

Весь период самоизоляции Русский музей выходил в прямой эфир каждый будний день. Насыщенная программа онлайн-трансляций включала лекции и экскурсии, открытые показы и встречи с художниками, программы для детей. Даже после открытия музея для посетителей, встречи с онлайн-аудиторией будут проходить один-два раза в неделю. Для тех, кто хочет постоянно оставаться на связи с Русским музеем, кто изучает русское изобразительное искусство и ценит интеллектуальный культурный досуг, подготовлен специальный сайт - Медиапортал Русского музея. Новый виртуальный проект во время онлайн-встречи представил генеральный директор Русского музея Владимир Гусев.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Это первый музейный онлайн-кинотеатр, в котором собраны более 150 разнообразных видеоресурсов: фильмы, лекции, презентационные ролики, посвященные истории русского изобразительного искусства, истории и коллекции Русского музея, творчеству отдельных художников и выставкам.

Первая премьера медиапортала - "Век Русского музея". Это цикл видеофильмов Владимира Гусева, который впервые будет представлен широкой аудитории в полном объеме.

Также Владимир Гусев презентовал новую книгу "Русский музей. Простые истории".

"История книги довольно простая, - поделился автор. - Одиннадцать лет я делал фильмы о Русском музее. Они получасовые, их больше двухсот: рассказы о художниках, картинах, дворцах. Это был марафон. Без выходных. Куда мы только не забирались?! Например, фильм к 100-летию открытия Русского музея снимали на самой верхотуре Михайловского замка, который был "в лесах". Путешествовали по Волге, по репинским местам, были во Франции, Италии. Снимали в разных уголках музея - фондах и реставрационных мастерских".

Фото: Gomel-11/wikipedia.org
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А потом появилась книга. Название книги "Простые истории" Владимир Гусев объясняет так: "Делал эти фильмы я сам. Возможно, они в чем-то поверхностные, там нет глубоких изысканий, сенсационных исторических открытий. Это, скорее, впечатления посетителя, который волею судеб оказался в музее и остался в нем надолго. Все это мои собственные открытия, которыми я делюсь. Фильмы и сюжеты в книге не связаны строгой хронологией, но из таких простых историй о нашем собрании и складывается жизнь Русского музея".

Помимо видео, подписчиков медиапортала ждут тесты по материалам фильмов, альбомы с иллюстрациями и прямые трансляции из Центра мультимедиа.

Кстати

Онлайн-программа медиапортала Русского музея.

23 июля онлайн-лекция "Социалистический реализм". Лектор - кандидат искусствоведения, экскурсовод Русского музея Светлана Ершова. Начало в 16:30.

24 июля онлайн-лекция "Экспрессионизм. Переход и погибель". Лектор - доктор философских наук, главный научный сотрудник Русского музея Алексей Курбановский. Начало в 16:30.

Тем временем

Русский музей начал поэтапное открытие своих дворцов и садов для посетителей после отмены карантинных мер. Теперь снова можно пойти в Михайловский дворец, Корпус Бенуа, Михайловский и Летний сады. На очереди - Михайловский замок, Строгановский и Мраморный дворцы.

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